La franchise One Piece compte bien continuer à gâter les joueurs avides de retrouver Luffy et sa bande en jeu vidéo. D'ailleurs, nous avons une excellente nouvelle concernant un certain jeu de la licence.

One Piece est un phénomène monstrueux dont la popularité n'est plus à prouver. Actuellement, l'œuvre d'Eiichiro Oda ne fait pas seulement parler d'elle à cause du manga. Il y a également la série Netflix en prises de vues réelles qui rencontre un certain succès auprès des fans. Côté jeu vidéo, cela bien longtemps que la franchise s'offre de temps à autre des productions vidéoludiques. Et justement, il y en a une qui nous réserve une belle surprise. Attention aux spoilers sur l'anime ainsi que le manga.

Les fans de One Piece retournent à Wano

Ne vous méprenez pas, il n'y a pas de nouveau jeu à déclarer. Par contre, les détenteurs de One Piece : Pirate Warriors 4 ont de quoi se réjouir. Déjà, il y a environ une semaine, Bandai Namco et Omega Force annonçait l'arrivée de Yamato et Kaido dans le musô. Deux personnages emblématiques de l'arc Wano qui sont venus rejoindre le Character Pack 4 baptisé "The Battle of Onigashima Pack". À leurs côtés, la version Gear 5 de Luffy qu'on a pu découvrir à la fin de cet arc explosif. Aujourd'hui, nous apprenons l'existence de l'édition Ultimate du jeu, d'ores et déjà disponible à la vente pour 99.99€ (59.99€ avec le PlayStation Plus).

Cette édition spéciale propose un DLC qui ne va pas manquer d'attirer les fans de One Piece vers Pirate Warriors 4. Pour cause, trois épisodes optionnels seront intégrés dans le titre de Bandai Namco. Le premier, intitulé « L'Aventure de Yamato » est sorti. Il inclut notamment un terrain de jeu inédit dans lequel on peut incarner ce nouveau personnage. Quant aux deux autres épisodes, il faudra se montrer patient, puisque nous ne connaissons pas encore leur date de sortie. L'édition Ultimate comprend également les 18 personnages qui constitue les deux Character Pass. Pour l'instant, nous ne savons pas qui se cache derrière les Pack 5 et 6. Toutefois, des indices supplémentaires ont été dévoilés à la fin de la vidéo. A vos théories !