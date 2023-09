Même si une bonne partie des fans de One Piece a déjà dévoré le live-action de Netflix, la série est encore dans toutes les têtes. Les amoureux de l'œuvre d'Eiichiro Oda ne s'attendaient certainement pas à une telle masterclass, même après les premiers retours enjoués de la presse. Maintenant, la communauté attend impatiemment la saison 2 du live-action qui pourrait sortir d'ici « un an à 18 mois » selon Becky Clements, la présidente de Tomorrow Studios. Avant ça, les fans de One Piece ne devraient pas s'ennuyer puisque le manga, lui, est toujours en cours. Le chapitre 1092 vient justement de leaker comme c'est habituellement le cas avant la sortie du week-end. Attention, les prochaines lignes vont spoiler des éléments importants de la suite du manga.

Les leaks du chapitre 1092 de One Piece sont là

Dans le chapitre 1091 de One Piece, nous avions laissé un Luffy déterminé à affronter Kizaru, qui venait juste de battre son ancien apprenti Sentomaru. Comme toujours, c'est grâce aux leaks de Redon que l'on apprend en avance ce que nous réserve Eiichiro Oda dans la suite du manga, après une petite pause d'une semaine. Avant d'en revenir à Luffy, le chapitre 1092 s'ouvre sur l'arrivée de Kuma à Mary Geoise. Le cyborg se fait rapidement intercepter par des gardes, mais arrive à les terrasser, avant qu'Akainu ne s'oppose à lui. Ce dernier est intrigué par la présence de Kuma en Terre Sainte et les deux finissent par s'affronter. Akainu parvient à brûler une partie de visage de Kuma et celui-ci préfère prendre la fuite plutôt que de répliquer. Les Dragons Célestes reprochent alors à Akainu d'avoir laissé partir son ennemi.

Après un flashback qui nous montre comment l'amiral en chef de la Marine a capturé Bonney deux ans plus tôt, on revient au présent sur l'île d'Egghead. Selon Redon, Luffy, qui utilise le Gear 4 : Snakeman, et Kizaru se battent sur plusieurs pages du chapitre 1092 sans utiliser de nouvelles attaques. Finalement, Kizaru arrive à projeter le héros à travers le robot Vega Force 1, qui finit détruit, et repousse aussi Bonney venue l'attaquer. À la fin du chapitre, Kizaru rejoint la salle de contrôle du laboratoire de Vegapunk et se fait attraper par la main géante de Luffy transformé en Gear 5. On voit alors les yeux du Géant de Fer présent avec eux s'allumer et le chapitre 1092 se termine.

Les fans de One Piece vont donc à nouveau pouvoir profiter du Gear 5 de Luffy, même s'il faudra attendre le chapitre 1093 pour le voir vraiment en action. Si le Géant de Fer qui a attaqué Mary Geoise il y a 200 ans redevient actif, il risque d'en avoir besoin. En tout cas, la communauté devrait avoir sa dose d'affrontements épiques dès le chapitre 1092 et dans la suite du manga.