La pause One Piece est terminée. Après trois semaines de hiatus, le manga reviendra cette semaine avec le chapitre 1112, tandis que l’anime fera son retour avec l’épisode 1101. Heureux hasard du calendrier ou non, Bandai Namco a choisi cette période précise pour faire une annonce que de nombreux fans de la licence et joueurs espéraient depuis un moment.

One Piece Odyssey arrive sur Nintendo Switch

Nommez un duo plus iconique que Bandai Namco et les portages tardifs sur Nintendo Switch ? Pendant que vous cherchez, on va rentrer dans le vif du sujet. Plus d’un an après sa sortie initiale, One Piece Odyssey mettra enfin le cap sur la Nintendo Switch ce 26 juillet 2024. Pour marquer le 25ème anniversaire du manga, Bandai et ICLA avaient décidé de naviguer dans de nouvelles eaux : celles du RPG. Fini le muso et les milliers d’ennemis à mettre au tapis en quelques secondes, place au tour par tour. Une première proposition honnête, mais non sans défauts. La faute à un rythme trop décousu et un gameplay qui manque malgré tout de panache quand des Like A Dragon et Persona 5 ont réussi à moderniser le genre à leur façon.

Beaucoup de joueurs regrettaient cependant que One Piece Odyssey n’ait jamais fait son trou sur Nintendo Switch, ce sera bientôt chose faite. Le jeu arrivera sur la console hybride dans sa version Deluxe et son DLC Reunion of Memories qui propose un scénario supplémentaire, un nouveau système de combat amélioré et un système d’histoire à choix multiples. Tout ce qui aurait dû être dans le jeu de base ? Libre à vous de juger cet été. À cela s’ajoutent les costumes de l’équipage au Chapeau de Paille avant l'ellipse. Petite nouveauté exclusive à la version Nintendo Switch de One Piece Odyssey, les tenues de Water Seven seront également ajoutées sans coût supplémentaire. Aucun prix n’a été annoncé à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Une histoire originale

Pour mémoire, One Piece Odyssey suit l’équipage au Chapeau de Paille alors qu’il dérive sur une île mystérieuse, Waford. Un endroit étrange où ils rencontreront ses deux seuls habitants humains : Adio et Lim. Un duo créé par Eiichiro Oda en personne et qui va rapidement les priver de leurs compétences et pouvoirs par la force d’un fruit du Démon cheaté comme tout. Luffy et sa troupe n’auront d’autres choix que de partir à la quête de fragments de cubes éparpillés dans des mondes imaginaires issus de leurs souvenirs. Un prétexte comme un autre pour que les joueurs puissent revivre des arcs emblématiques de la saga dans One Piece Odyssey, dont Alabasta et Water Seven.