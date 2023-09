L'anime One Piece est en train de terminer en beauté l'arc Pays des Wa qui durait depuis un certain temps. Pour vous donner une idée, il a débuté en 2019 et le combat final s'est conclu en 2023. Il va bientôt être temps de passer à autre chose, et les lecteurs du manga savent ce qui attend les spectateurs. Cependant, ces derniers pourraient devoir patienter avant de voir les débuts de l'arc baptisé Egghead. Une rumeur a commencé à circuler ces derniers jours et elle est annonciatrice d'une mauvaise nouvelle.

L'anime One Piece en pause ?

En effet, l'anime pourrait être mis en pause à partir du mois de décembre 2023, soit juste avant le commencement du prochain chapitre de l'histoire. Sa diffusion reprendrait alors en janvier 2024. Cette information est à prendre avec des grandes pincettes, puisqu'elle n'a rien d'officiel. Sa source viendrait d'un membre bien connu de la communauté One Piece, mais tout semble être assez flou. La rumeur a pris de l'ampleur lorsque des comptes spécialisés sur la licence l'ont relayée à tout-va, la prenant pour argent comptant sans prendre le temps de vérifier son origine. Les fans ont alors exprimé leur surprise, voire leur déception.

Vu le manque de viabilité de cette rumeur, on recommande donc plus que jamais de la prendre avec précaution. Néanmoins, elle n'est pas dépourvue de sens, puisque l'anime n'en serait pas à son premier coup d'essai. Eh oui, One Piece a déjà connu ce genre de déboires pas plus tard que cette année. Souvenez-vous, l'anime avait manqué trois sorties d'épisodes en mars 2023. Ceci dit, il y avait une raison plutôt simple à ce report : le Marathon de Tokyo qui venait gêner le créneau habituel de la diffusion. À première vue, le mois de décembre ne devrait pas poser de problèmes à la continuation de l'anime. L'explication se situerait donc plutôt du côté de Toei Animation. Une théorie toute simple soulevée par quelques personnes, c'est que les membres du studio partiraient en vacances de Noël durant cette période.

À quand le retour du live action ?

Quant à la série Netflix One Piece en prises de vues réelles, il faudra vraiment faire preuve d'une grande patience. Les scripts pour la saison 2 sont prêts et la grève ayant pris fin, le chantier de la production va pouvoir être attaqué. Pour rappel, on nous avait rapporté qu'elle allait prendre entre 12 à 18 mois pour être filmée et mise sur pellicule. Autrement dire, il vaut mieux ne pas espérer la voir arriver en 2024. Du moins, si c'est le cas, ce sera sûrement en fin d'année. Sinon, la saison 2 de One Piece devrait débarquer en 2025. Elle nous introduira le personnage de Chopper et sans doute celui de Nico Robin.