En VR, on peut tout faire, y compris mourir virtuellement, et c'est tout l'enjeu d'une célèbre franchise qui va revenir avec un nouveau jeu PC VR (Oculus Quest...).

La mort virtuel à travers un Oculus Quest

Les développeurs indépendants de Schell Games ont annoncé la sortie, en 2023, d'I Expect You To Die 3 sur les casques PC VR et Oculus Quest 2 (Meta Quest 2).

Nous avons des lieux singuliers et prometteurs dans I Expect You To Die 3 : Coq in the Machine, et nous avons hâte de voir comment les joueurs, de manière créative, comptent résoudre les puzzles lors d'une course pour battre le Dr. Zor à son propre jeu. Les nouveaux joueurs de la série peuvent se prlonger dedans en s'amusant, tandis que les fans de longue date apprécieront les clins d'oeil amusants aux précédents jeux. Via UploadVR.

I Expect You To Die 3, comme ses aînés, sera un escape game où il faudra faire preuve de sang-froid pour résoudre des casse-têtes du mieux possible, sous peine de mourir. Une idée qui ravira le créateur de l'Oculus Quest et son projet bien plus fou. Pas encore de date de sortie, mais ça arrive plus tard dans l'année.

Crédits : Steam.

I Expect You To Die 3 également sur PSVR 2 ?

Dans le communiqué, Schell Games annonce une disponibilité sur les casques PC VR comme l'Oculus Quest 2, mais pas de mention du PSVR 2. Compte tenu du fait qu'I Expect You To Die 1 & 2 sont sortis sur l'ancien périphérique de Sony, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. Peut-être un reveal lors du State of Play ?