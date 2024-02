Nul doute que Nvidia devrait à l'avenir prendre de plus en plus d'importance, vu que l'entreprise vient tout simplement de battre un gros record. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler.

Ainsi donc, Nvidia a marqué l'histoire de Wall Street en ajoutant 277 milliards de dollars à sa valeur boursière, suite à la publication d'un rapport trimestriel surpassant les attentes. Ce gain d'une journée est le plus important jamais enregistré à Wall Street, surpassant le précédent record de Meta Platforms.

Nvidia fait très fort

La demande pour les puces spécialisées de Nvidia, utilisées dans le calcul IA, a continué de dépasser les attentes élevées des analystes. La firme de Silicon Valley a ainsi anticipé une croissance de ses revenus pour le trimestre en cours de 233%, au-delà des attentes du marché. Nvidia, qui contrôle environ 80% du marché des puces IA haut de gamme, a vu son chiffre d'affaires du quatrième trimestre plus que tripler par rapport à l'année précédente, atteignant 22,10 milliards de dollars. C'est tout simplement énorme.

Cependant, certaines inquiétudes demeurent concernant l'impact des restrictions américaines sur les ventes de puces en Chine sur la croissance des revenus de Nvidia. Les ventes en Chine ont représenté environ 9% des ventes du quatrième trimestre de Nvidia, contre 22% le trimestre précédent. Il est donc possible que les résultats soient tout de même un peu moins bons l'année prochaine et pour le reste de l'année. Cependant, avec l'essor de l'IA qui ne cesse de croître et la hausse des ventes de voitures électriques, le constructeur a encore de très belles années devant lui. De quoi sabrer le Champagne plusieurs fois par an.

Sur le marché du gaming, Nvidia domine toujours autant et l'entreprise devrait profiter de l'année 2024 pour lancer sa fameuse génération RTX 5000 (oui, déjà), avec sûrement encore un nouveau gap technologique au programme. Une nouvelle opportunité de booster les ventes et de faire grimper le chiffre d'affaires. En espérant qu'aucune pénurie ne vienne gâcher la fête.

Que pensez-vous de l'ascension de Nvidia ?