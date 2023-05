Le marché de la carte graphique va un peu mieux depuis quelques mois avec une baisse significative des tarifs mais aussi et surtout de meilleurs stocks chez les revendeurs, avec la fin des pénuries. C'est donc le moment parfait pour Nvidia de faire des annonces et de dévoiler de nouveaux modèles. Et la bonne surprise c'est que le constructeur vient de dévoiler 3 modèles différents dont deux pour la GeForce RTX 4060 Ti. On vous dit tout ce qu'il y a savoir.

Nvidia dévoile de nouvelles cartes graphiques

Nvidia a officiellement dévoilé sa première carte graphique Ada Lovelace de milieu de gamme, la RTX 4060 Ti, avec un total de 2 variantes soit 8 Go et 16 Go à 439 euros et et 549 euros respectivement. La carte 8 Go est la première à être lancée, les ventes commençant le 24 mai, tandis que la variante 16 Go fera ses débuts en juillet. On a pu également apprendre l'existence de la RTX 4060, moins onéreuse qui sera disponible en juillet pour 329 euros.

La RTX 4060

La RTX 4060 est le modèle entrée de gamme de Nvidia. Elle est au prix de 329 euros pour une disponibilité en juillet 2023 et coté performances on retrouve 3584 unités Cuda et 8 Go de GDDR6 sur un bus de 128 bits pour un TGP de 110 watts. La GeForce RTX 4060 subit une hausse moindre de ses capacités de calcul avec 15 % sur ses shaders, 40 % sur les RT Cores et 137 % sur les Tensor Cores face à la RTX 3060. Elle serait ainsi 20 % plus performante que la 3060 et 60% de plus qu'une 2060. Pas mal non ?

La RTX 4060 Ti : deux modèles chez Nvidia

Coté performances en jeu, on est bien.

L'autre carte est moyen de gamme et il s'agit évidemment de la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti qui se décline en version 8 Go et 16 Go. Celle-ci est équipée de 4352 unités Cuda et une VRAM GDDR6 sur un bus de 128 bits pour un TGP de 160 watts. Elle est en cela 15% plus performante qu'une 3060 Ti. Evidemment la version 16 Go est plus onéreuse à savoir 549 euros contre 439 pour la version qui se contente de 8. Ce n'est pas une différence énorme mais c'est tout de même une très bonne base. En jeu elle s'en sort quand même assez bien, surtout du coté du RTX comme vous pouvez le voir sur le jeu Portal ci-dessus.