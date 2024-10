Les nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX 5000 font beaucoup parler d'elles ces derniers jours. Alors que les fans attendent des annonces officielles, des fuites récentes révèlent des détails sur les prix et les spécifications des prochaines RTX, notamment la très attendue RTX 5090. Si vous pensiez que les prix des GPU étaient déjà élevés, préparez-vous à des hausses importantes.

Des prix qui pourraient grimper en flèche pour Nvidia

D'après le célèbre leaker Moore's Law is Dead, la Nvidia RTX 5090 pourrait coûter entre 1 999 et 2 499 $. Cela représenterait une augmentation considérable par rapport à la RTX 4090, lancée à 1 599 $. Pour la RTX 5080, le prix pourrait atteindre 1 499 $, soit 300 $ de plus que la RTX 4080. Si ces fuites se confirment, cela signifierait que Nvidia continue d'augmenter les prix de ses cartes haut de gamme avec chaque génération. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient un prix plus accessible.

Si les prix augmentent, c’est aussi parce que les performances devraient être au rendez-vous. Selon les informations du leaker kopite7kimi, la RTX 5090 pourrait être équipée de 21 760 cœurs CUDA et de 32 Go de mémoire GDDR7, avec une puissance de 600W. Ce serait la première carte graphique à intégrer de la mémoire GDDR7, bien plus rapide que la GDDR6X utilisée sur la RTX 4090. De telles spécifications promettent une hausse significative des performances, mais à un coût élevé.

Même pour les gammes intermédiaires ?

Bien que Nvidia n'ait encore rien confirmé officiellement, il est de plus en plus probable que les RTX 5000 soient annoncées en début 2025. Nvidia pourrait profiter du CES 2025, où Jensen Huang, son PDG, animera la conférence d'ouverture, pour dévoiler cette nouvelle génération de cartes graphiques. Cependant, certaines rumeurs indiquent que la sortie pourrait être repoussée à 2025, surtout pour la RTX 5090.

La hausse des prix ne toucherait pas que les modèles haut de gamme. La RTX 5070, censée rivaliser avec la RTX 4070 Ti, pourrait être lancée à 699 $. Cela la rendrait 100 $ plus chère que la RTX 4070 Super, malgré une configuration similaire avec 12 Go de VRAM. Une fois encore, les prix des cartes graphiques de la gamme Nvidia continuent de grimper, même pour les modèles plus accessibles.

Source : Moore's Law is Dead