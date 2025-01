Une fois de plus, la prochaine carte Nvidia est victime d’un leak. La RTX 5090 s’annonce hors norme et extrêmement puissante, selon les premières informations.

Les amateurs de technologie en parlent déjà. La prochaine carte graphique haut de gamme de Nvidia, la RTX 5090, fait l’objet d’un leak qui en révèle un peu plus sur ses spécifications. Une image marketing divulguée suggère que cette carte pourrait redéfinir les standards de performance.

Une puissance inégalée pour la Nvidia RTX 5090

La Nvidia RTX 5090 promet des performances de très haut vol. Elle serait équipée de 32 Go de mémoire GDDR7, doublant ainsi la capacité de la RTX 5080, qui devrait se limiter à 16 Go. Côté bande passante, on parle de près de 1,8 To/s, un chiffre impressionnant qui pourrait révolutionner le gaming en 4K ou les tâches exigeantes comme le rendu 3D et l’IA. Avec ses 21 760 cœurs CUDA, cette carte semble conçue pour répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Mais cette puissance a un coût. La consommation énergétique atteindrait 575 watts, soit 125 watts de plus que la RTX 4090. Il faudra donc prévoir une alimentation robuste et un système de refroidissement performant. D’ailleurs, un leak montre un modèle Inno3D équipé d’un imposant refroidisseur occupant 3,5 slots.

Un lancement bientôt officiel ?

Nvidia pourrait lever le voile sur sa nouvelle série RTX 50 dès demain, lors de son keynote au CES. La RTX 5090 n’est pas la seule carte attendue. D’autres modèles, comme les RTX 5080, 5070 Ti et 5070, pourraient être présentés en même temps. Une version spéciale, la RTX 5090D, serait même en préparation pour le marché chinois.

Selon les rumeurs, la première carte disponible serait la RTX 5080, avec une sortie prévue dès le 21 janvier. Les autres modèles suivraient peu après. Si ces informations se confirment, les fans n’auront pas à attendre longtemps. La Nvidia RTX 5090 pourrait coûter environ 2 600 $.

Source : videocardz