Les prochaines cartes graphiques de chez NVIDIA font parler d’elles, et elles risquent fortement de plomber votre compte en banque. Cela laisse craindre une évolution inquiétante en termes de budget.

Les nouvelles cartes graphiques de NVIDIA, les GeForce RTX 5090 et 5080, font parler d’elles. Entre des spécifications impressionnantes et des prix qui grimpent en flèche, ces GPU pourraient redéfinir les standards du gaming et de la création. Mais qu’en est-il vraiment ? Voici ce que l’on sait pour l’instant.

Des prix qui font réfléchir chez NVIDIA

Selon les dernières rumeurs, la NVIDIA RTX 5090 pourrait coûter environ 2 600 $. La RTX 5080, de son côté, serait proposée autour de 1 370 $. Ces chiffres représentent une nette augmentation par rapport à la génération précédente. En Chine, les prix estimés sont également élevés : 18 999 yuan pour la RTX 5090 et 9 999 yuan pour la RTX 5080. Ces montants s’expliqueraient en partie par l’intégration de nouvelles technologies, comme la mémoire GDDR7.

Au-delà des prix, les détails techniques font rêver. Les RTX 5090 et 5080 promettent des performances inédites :

RTX 5090

TDP : 575 watts (125 watts de plus que la RTX 4090).

: 575 watts (125 watts de plus que la RTX 4090). Interface mémoire : 512 bits.

: 512 bits. Mémoire vidéo : 32 Go de GDDR7.

RTX 5080

TDP : 360 watts (40 watts de plus que la RTX 4080).

: 360 watts (40 watts de plus que la RTX 4080). Interface mémoire : 256 bits.

: 256 bits. Mémoire vidéo : 16 Go de GDDR7.

Ces spécifications indiquent que NVIDIA cherche à repousser les limites de la puissance graphique, notamment avec une bande passante mémoire accrue et des capacités de traitement avancées.

Avec un TDP aussi élevé, ces nouvelles cartes sont clairement conçues pour offrir des performances extrêmes. Cependant, la consommation énergétique et la dissipation thermique seront des points à surveiller. Ces caractéristiques pourraient rendre ces modèles plus exigeants pour les configurations PC.

À quoi s’attendre ?

Pour les joueurs, ces GPU représentent une promesse alléchante : des graphismes plus fluides, une puissance inégalée et des technologies de pointe. Mais ces prix élevés pourraient bien en refroidir certains. NVIDIA semble viser un public de passionnés prêts à investir lourdement pour bénéficier des meilleures performances.

Pour l’instant, rien n’est confirmé officiellement. Cependant, ces rumeurs donnent déjà une idée de ce que les RTX 5090 et 5080 pourraient offrir : des cartes graphiques haut de gamme, conçues pour les gamers et créateurs les plus exigeants.

Source : VideoCardz