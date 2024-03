Les polonais de Critical Hit Games ont annoncé leur jeu Nobody Wants to Die. Un titre PS5, Xbox Series X|S et PC qui semble mélanger plusieurs influences, dont Blade Runner et Bioshock.

Plaion a selon toute vraisemblance des surprises pour son line-up 2024. Après Persona 3 Reload ou encore Like a Dragon Infinite Wealth, l'éditeur annonce Nobody Wants to Die. Un jeu narratif dans un univers dystopique, à la croisée de plusieurs jeux ou de films, qui est prévu dès cette année sur consoles et PC. Et le premier trailer révèle un titre très ambitieux sur le papier qui s'inspire notamment de Blade Runner.

Blade Runner + Bioshock = Nobody Wants To Die

Vous vous êtes déjà demandés s'il était possible de mélanger des grands noms tels que Blade Runner, Cyberpunk 2077, Bioshock voire LA Noire ensemble ? Non ? Eh bien le studio polonais Critical Hit Games a fait cette démarche et ça nous donne Nobody Wants to Die. Un roman noir interactif qui explore les thèmes de l'immortalité et les dangers du transhumanisme. Oui, il y a aussi un peu de Deus Ex forcément.

Nobody Wants to Die se déroule en 2329 dans une version dystopique de New York. « Dans cette vertigineuse dystopie, l'immortalité est possible, mais il faut en payer le prix. La technologie a progressé pour offrir aux humains une vie éternelle. La conscience peut être stockée dans des banques de mémoire ou transférée d'un corps à l'autre. À condition d'avoir les moyens de payer l'abonnement » indique le communiqué de presse.

Pour découvrir cette déclinaison futuriste et fantasmée de la grosse pomme, Nobody Wants to Die vous propose d'incarner l'inspecteur James Karra. Un flic qui fera équipe avec Sara Kai, une jeune recrue, qui pourra manipuler le temps et avoir recours à des technologies avancées. Et pour un but bien précis qui est de remonter la trace d'un tueur en série qui vise « l'élite de la ville ». Visiblement, la barrière entre bien et mal a disparu et James Karra devra apprendre à naviguer entre les deux pour réussir sa mission.

Au cas où vous vous posez la question, il s'agit d'un jeu en vue subjective. Un soft qui rappelle complètement Blade Runner, mais aussi Bioshock, et qui s'annonce donc très prometteur si l'on en croit les quelques informations ainsi que le trailer d'annonce. Pour savoir si ce sera un indispensable ou un pétard mouillé qui vend seulement du rêve, rendez-vous en 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.