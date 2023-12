La branche japonaise de Big N a révélé la liste des 30 jeux Nintendo Switch les plus téléchargés sur l’eShop cette année et elle est parfois assez surprenante.

L’heure est aux bilans. Nombre d’entre vous ont pu compter leurs heures de jeu annuelles et faire le point sur les titres les plus joués grâce aux rétrospectives personnalisées offertes par l’ensemble des éditeurs. Place maintenant aux plus gros succès par plateformes. Steam a fraîchement dévoilé les jeux les plus téléchargés cette année sur sa boutique, c’est désormais au tour de Big N de nous dresser la liste des plus gros cartons de la Nintendo Switch via l’eShop. Zelda Tears of the Kingdom est-il au sommet ? Non, et il faut admettre qu’il y a quelques surprises dans ce top 30.

Voici les plus gros cartons de l'année sur l'eShop

Que l’on aime ou non, le dématérialisé prend une place toujours plus importante dans l’industrie. Les ventes physiques diffèrent bien souvent de celles digitales, les boutiques en ligne recelant de petites pépites indisponibles à la vente en magasin. La liste des 30 jeux Nintendo Switch les plus téléchargés sur l’eShop japonais illustre parfaitement cette tendance. On aurait aisément mis quelques billets sur Zelda Tears of the Kingdom, véritable phénomène de l’année sur la console hybride. Si Link s’est bien envolé vers d’autres sommets avec cette suite, il gardera la pêche pour cette fois, enfin la pastèque. C’est le survitaminé Suika Game qui arrive en tête des ventes sur la plateforme.

Un jeu de casse-tête où il faut combiner plusieurs fruits du même type pour créer de grosses pastèques et dompter une physique capricieuse afin de faire péter le meilleur score avant que les fruits ne dépassent. Un jeu addictif comme tout, qui ne coûte presque rien, bref le hit de l’année sur Nintendo Switch, et sans doute sur mobile où les copies à peine déguisées fleurissent toujours plus. Ce n’est cependant la seule surprise de ce classement, qui prend en compte les ventes du 1er janvier au 20 décembre 2023. Pikmin 4 se hisse dans le top 3, quand le fraîchement sorti Dragon Quest Monsters: The Dark Prince se place déjà à la 5e place en seulement 20 jours.

Overcooked 2 a régalé des millions de joueurs cette année, le party-game ayant connu un nouvel essor grâce aux réseaux sociaux, et se place directement dans le top 10 des jeux Nintendo Switch les plus téléchargés au Japon. À la question qui de Pokemon Ecarlate ou Violet est le plus populaire, Miraidon a largement la préférence des amateurs de digital.

Les jeux Nintendo Switch les plus téléchargés au Japon