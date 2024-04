Cette pépite de la scène indépendante, qui a été une vraie surprise pour les joueurs PC, PS5 et PS4, débarque très bientot sur la Nintendo Switch pour ravir votre été...

La Nintendo Switch va bientôt s’offrir une nouvelle pépite, malgré son âge avancé. Souvent comparé à un Zelda avec ses décors luxuriants et son gameplay, ce petit jeu indépendant sera parfait pour les beaux jours qui arrivent. Il s’était d’ailleurs fait remarquer lors des Game Awards pour sa proposition originale. Il y a quelque temps, ce soft avait fait une nouvelle surprise en annonçant son arrivée sur la console hybride. Aujourd’hui, il vient de dévoiler sa date de sortie et s’apprête à conquérir les cœurs de joueurs Nintendo Switch, après s’être fait sa réputation sur PC, PS4 et PS5.

Et oui, c’est bien Tchia qui débarque sur la Nintendo Switch le 27 juin 2024, soit une semaine à peine après le solstice d’été, pour vous faire profiter des plages de Nouvelle-Calédonie. Enfin, pas sûr que vous ayez le temps de profiter des décors tropicaux, car vous aurez d’abord la lourde charge de sauver le père de Tchia. Ce dernier vient de se faire kidnapper, mais heureusement sa fille possède des pouvoirs capables de le tirer d'affaires. Appelée les « Soul Mélodies “, ils permettent de prendre possession d’objets inanimés, mais aussi d’animaux en tout genre. La faune et la flore seront donc votre service, dans ce jeu qui fait tout pour retranscrire l’Océanie, dont sont originaires les développeurs du studio Awaceb.

Si vous désirez vous plonger dans cette aventure, vous pouvez dès aujourd’hui précommander Tchia. Deux éditions sont disponibles. Celle standard peut être précommandée sur le Nintendo eShop pour 29,99 euros. La version nommée Oléti est un peu plus chère (34,99 euros), mais contient des bonus très intéressants. Elle comprend le jeu de base et le Kepler Customization Pack, qui inclut quatre ensembles de costumes pour Tchia et quatre packs de personnalisation de bateau, « inspirés par d’autres titres du catalogue de jeux de l’éditeur Kepler Interactive », peut-on lire dans le communiqué.

Sachez que peu importe votre choix, Awaceb a des cadeaux pour vous. Comme le portage sur Nintendo Switch est le plus récent, il contiendra toutes les mises à jour du jeu, même celle lancée il y a à peine un mois avec la sortie Steam. Ainsi, vous pourrez découvrir des Souls Melodies presque inédites comme le mode Acrobat », pour sauter plus haut, ou encore « Human Torch », pour tirer des boules de feu.