Nous vivons dans une ère où de nombreuses licences reviennent d'entre les morts après des années d'absence. C'est le cas de Silent Hill, Metroid et Baldur's Gate entre autres. Metroid est justement la preuve que Nintendo ne compte pas laisser à l'abandon ses franchises iconiques. La bonne nouvelle du jour, c'est que Big N va probablement faire renaître de ses cendres une autre série de jeux pour le moins légendaire, dont les fans réclament corps et âme un retour depuis de longues années. Cette fois ça semble être la bonne pour les joueurs Nintendo Switch.

La Nintendo Switch va être gâtée

Comme le veut la tradition, la firme nippone ne devrait pas tarder à tenir un nouveau Nintendo Direct en ce mois de septembre. Au programme, on s'attend par exemple à voir une bande-annonce pour Detective Pikachu 2. Côté jeux vidéo, des trailers pour Super Mario RPG et WarioWare: Move It! seront normalement de la partie. Et, avec de la chance, ou plutôt si on a le droit de rêver, on pourra peut-être avoir des nouvelles images de Hollow Knight : Silksong. En bref, le catalogue de la Nintendo Switch s'annonce chargé. Mais ce n'est pas tout. En effet, un leaker bien connu pour ses informations sur Big N a dévoilé une information capitale : la licence F-Zero serait présentée lors du prochain événement organisé par Nintendo.

Une fois n'est pas coutume, il va falloir prendre ces informations avec des pincettes, puisque rien n'a été officiellement confirmé. Néanmoins, le fameux Pyoro n'en est pas à son premier coup d'essai. Il avait déjà révélé l'existence du remake de Super Mario RPG avant son annonce ou le fait qu'il y aura un nouveau Super Mario Bros. en 2D sur Nintendo Switch. Nous avons donc affaire à une source plutôt fiable qui a d'ailleurs voulu jouer avec nos émotions. Il n'a pas à proprement dit le nom du jeu. Il a déclaré « qu'une certaine fonction MATLAB allait faire des heureux ». MATLAB est un langage de script dont une de ses fonctions s'appelle... F-Zero. Il en a une autre qui porte le nom Prime(n), mais les fans s'accordent à dire qu'il fait mention de la franchise née en 1990, et non de Metroid. D'autant plus que Pyoro a mis un like sur un tweet qui faisait mention de F-Zero. Tous les astres semblent enfin alignés.

D'autres belles surprises à prévoir ?

Si Nintendo Direct il y a, et cela semble fort probable, on peut donc s'attendre à des révélations de taille. Outre le retour de F-Zero, on espère voir Luigi's Mansion 2 Remake ou Super Princess Peach. Toutefois, ils font partie des invités qu'on n'est pas sûr de voir s'assoir à la table. Leurs sorties étant prévue pour 2024, Nintendo pourrait aussi prendre son temps avant de les remettre sur le devant de la scène. Par contre, il se peut que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard soit des nôtres. Étant donné qu'il doit débarquer le 13 novembre prochain sur Switch, l'absence d'un trailer serait surprenante.

Avez-vous hâte de voir F-Zero faire son comeback ?