La Nintendo Switch 2 ne cesse d'être au centre des spéculations, rumeurs et autres leaks, faute d'annonce pour le moment du constructeur japonais. Dernièrement un croquis du nouveau dock de la console a été publié sur la Toile et révèle que cette pièce importante pour connecter la console à la télé serait plus imposant que l'actuel. Une prise de poids qui pourrait notamment permettre d'ajouter un système de refroidissement actif, et donc d'avoir plus de puissance lors que la machine est en mode salon.

Un retour dans le passé en attendant la Nintendo Switch 2 ?

On arrive doucement et sûrement en fin d'année, et il n'y a toujours aucune trace officielle de la Nintendo Switch 2. À quand l'annonce ? Si le constructeur japonais veut faire un clin d'oeil à la Switch, il pourrait très bien faire cette révélation en début d'année. En revanche, une sortie au premier trimestre 2025 a déjà été exclue par la firme. Selon toute vraisemblance, la console sera bien rétrocompatibilité, ce qui serait évidemment une excellente nouvelle pour les possesseurs actuels. En attendant la console, un nouveau leak va diviser.

D'après l'utilisateur de ResetERA Brazil, Big N aurait aussi pour projet de combler les trous dans le calendrier 2025 avec d'anciens jeux. Un choix qui aurait été fait par la société afin que celles et ceux qui ne passent pas immédiatement à la Nintendo Switch 2 aient des choses à jouer. Si l'on en croit ses dires, Ubisoft soutiendrait cette initiative avec des remasters de Splinter Cell Blacklist, Drive 1 + 2, Rayman 3 et au moins deux autres jeux Ubi. Mais Electronic Arts et Bandai Namco seraient également dans la boucle.

Ces nouveaux remasters seraient là pour compenser le fait que les équipes internes sont à fond sur la Nintendo Switch 2, et qu'elles ne peuvent donc pas alimenter la Switch 1 autant que nécessaire. Il se murmure même que deux softs Gamecube et 3DS remasterisés sont dans les cartons. De telles sorties s'ajouteraient aux titres déjà (très) attendus comme Metroid Prime 4 Beyond ou Pokemon Legends Z-A. Mais cette rumeur pose aussi des questions sur la Nintendo Switch 2. Est-ce que le lancement se fera en 2025 mais plus tardivement qu'on ne le pense ? Big N compte t-il également sortir ces éventuels remasters sur sa prochaine console pour grossir le line-up de départ ? Si c'est le cas, ça risque de diviser les joueuses et joueurs qui souhaitent avant tout de la nouveauté.

Source : tvPH.