Nintendo continue d'enrichir son catalogue rétro accessible via le service Nintendo Switch Online, offrant ainsi aux joueurs une nouvelle occasion de revisiter des classiques intemporels. Parmi les annonces récentes qui ont retenu l'attention des amateurs de jeux vidéo, une nouvelle a particulièrement surpris. Avec un grand classique à la clé gratuit pour les abonnés.

Le Nintendo Switch Online nous envoie dans le passé

Dans le cadre de l’abonnement Nintendo Switch Online, on peut ainsi noter le retour du célèbre jeu Tetris dans sa version NES, prévue pour l'hiver 2024. C'est au cours du dernier événement Partner Direct que Nintendo a fait cette annonce inattendue. Attirant immédiatement l'attention de la communauté des joueurs. Bien que la date précise de sortie ne soit pas encore connue, un aperçu du jeu a été diffusé à la fin de la bande-annonce du prochain jeu Tetris Forever, laissant entrevoir la qualité de cette version revisitée du classique.

Le retour de Tetris sur Nintendo Switch Online vient s'ajouter à une bibliothèque NES déjà bien étoffée. Celle-ci comprend déjà des titres emblématiques tels que Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, EarthBound Beginnings et divers jeux de tiers comme Ninja Gaiden. Ces jeux, qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, sont accessibles aux abonnés du service Switch Online. Permettant ainsi à une nouvelle génération de joueurs de découvrir ces classiques ou de les redécouvrir sous un nouveau jour.

Tetris, créé à l'origine par le programmeur soviétique Alekseï Pajitnov en 1984, est un jeu de puzzle qui repose sur un principe de gameplay simple. Le joueur doit manipuler des blocs de différentes formes, appelés Tetriminos, qui tombent du haut de l'écran. Ces blocs doivent être alignés de manière à former des lignes complètes. Sans laisser de trous. Chaque ligne complétée disparaît, libérant de l'espace pour de nouveaux blocs, et permettant au joueur de continuer la partie.

Existe t-il vraiment plus rétro ?

Un service enrichi pour les abonnés

Pour accéder à cette version de Tetris, tout comme aux autres jeux NES proposés, il est nécessaire de disposer d'un abonnement actif à Nintendo Switch Online. Ce service, qui offre un accès à un catalogue en constante expansion, continue d'attirer les joueurs grâce à des ajouts réguliers et souvent surprenants. Nintendo semble s'engager à maintenir l'intérêt pour son service en ligne, notamment en y ajoutant des jeux rétro qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Comme c'est le cas avec Tetris.

Source : Nintendo