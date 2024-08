Le « Méga Festival Multijoueur » bat actuellement son plein. Une initiative qui permet à Big N de mettre à l’honneur son service d’abonnement, le Nintendo Switch Online. À cette occasion les joueuses et les joueurs ont pu profiter des promotions sur les points or et ils peuvent encore repartir avec deux mois supplémentaires offerts en cas de prolongation de leur souscription. L’éditeur avait cependant annoncé la couleur lors du programme des festivités : quatre jeux gratuits seraient mis à disposition de tous les abonnés. Bonne nouvelle, ils sont enfin arrivés et il y a de très bons titres dans le lot.

Quatre jeux gratuits avec le Nintendo Switch Online

Tous les mois ou presque, Big N propose à ses abonnés d’essayer gratuitement et sans concession un nouveau jeu grâce aux « Jeux à l'essai ». Un programme qui a généralement pour but de faire découvrir des titres méconnus du grand public, ou qui auraient d’un petit coup de projecteur. L’éditeur alterne entre productions indépendantes, exclusivités maison et de jeux plus importants comme EA FC 24. À l’occasion du « Méga Festival Multijoueur », la firme japonaise quadruple son offre. Ce sont ainsi quatre jeux gratuits qui attendent dès maintenant l’ensemble des abonnés au Nintendo Switch Online. Jusqu’au 25 août, vous aurez donc accès à l’intégralité de leurs contenus et autres mises à jour gratuites, et ce sans aucune restriction. Voici une petite présentation des quatre heureux élus :

Tetris Effect Connected à découvrir avec le Nintendo Switch Online

Petite pépite en son genre, Tetris Effect Connected veut vous faire découvrir le jeu emblématique comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant. Une expérience sensorielle exceptionnelle que l’on doit aux créateurs du primé Rez Infinite. Un titre difficile à expliquer en soi, mais qui pourrait se résumer en « Tetris que l’on aime tous, mais avec des effets autour ». Formes, bruits, musiques et couleurs ne font qu’un. La version Connected propose quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment liées au multijoueur. A découvrir dès maintenant gratuitement avec le Nintendo Switch Online.

PowerWash Simulator

C’est le cas de l’une des sensations de ces dernières années et elle a récemment soufflé sa seconde bougie. Avec PowerWash Simulator, 12 millions de joueurs ont déjà enfilé leurs blouses et chargé leurs savonnettes. Un excellent jeu qui a enchaîné les contenus gratuits et les collaborations, notamment avec FF7 Remake, Tomb Raider ou encore Warhammer. Le concept de ce second jeu gratuit Nintendo Switch Online est simple : nettoyer minutieusement des environnements encrassés. Une expérience relaxante avec son petit côté addictif.

Enter the Gungeon, gratuit avec le Nintendo Swich Online

Encore un jeu extrêmement bien noté et apprécié des joueurs. On range le karcher pour partir à la découverte de donjons plus retors les uns que les autres. Choisissez un héros et frayez-vous un chemin jusqu'aux profondeurs du Gungeon en explorant tous ses étages qui sont évolutifs et deviennent de plus en plus difficiles. Boss, butin et secrets bien cachés vous attendent dans cet excellent roguelike.

Cassette Beasts

Le dernier jeu gratuit du Nintendo Switch Online cumule lui aussi les avis extrêmement positifs. Cassette Beasts est un pokémon-like coloré en monde ouvert. Ici, les monstres de poche ne vivent pas dans les hautes herbes, mais dans des cassettes audio. Comme son modèle, il sera toujours question de tous les attraper et d’exploiter leurs capacités lors de combats et de l’exploration.

Source : Nintendo