C'est ce qui s'appelle savoir ménager la chèvre et le chou : alors que le premier jeu supplémentaire issu du catalogue de la Nintendo 64 arrive le 10 décembre dans la ludothèque des abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel, un classique de la plateforme 3D viendra bientôt défier l'intestable Super Mario 64 :

Juste au Banjo-Kazooie

Vous l'aurez deviné : après Paper Mario, c'est donc Banjo-Kazooie qui intègrera l'abonnement au mois de janvier 2022. Son arrivée n'est pas une surprise en soi, puisque le jeu de plateforme 3D de Rare figurait déjà dans la liste des premiers titres à venir, aux côtés de The Legend of Zelda: Majora's Mask, Pokémon Snap, Mario Golf et Kirby 64 The Crystal Shards.

Sorti au beau milieu de l'été 1998, Banjo-Kazooie ne s'entend pas comme une simple réponse au chef d'œuvre de Nintendo, il est également l'un des titres qui ont poussé très loin le concept ô combien chronophage du collect-a-thon, qui nécessite de ramasser toujours plus d'items pour progresser. Heureusement que les transformations du sorcier Mumbo Jumbo sont là pour casser la routine !

En étoffant "rapidement" le catalogue du Nintendo Switch Online, le constructeur tente peut-être de prendre de cours les éventuelles critiques qui se plaignent du manque de mises à jour du service. En décembre 2019, l'entreprise annonçait en effet la fin des ajouts de jeux mensuels, pour préférer le cas par cas... Alors, qui sera le prochain ?