On y est désormais habitués : chaque console dispose de son propre catalogue de jeux à la demande. PlayStation a son PS Plus, tandis que Xbox à le Game Pass. Même Nintendo a le sien, mais il est un peu différent. De fait, il propose uniquement des jeux rétro, là où les autres accueillent aussi (et surtout) des jeux récents. Le Nintendo Switch Online, accessible sur la console éponyme, permet ainsi de redécouvrir des dizaines de titres qui ont marqué l'histoire du constructeur. Et, aujourd'hui, ce sont justement deux nouveaux jeux tirés d'une licence culte qui débarque dans la ludothèque.

Le Nintendo Switch Online gâte encore ses abonnés

Décidément, un vent de nostalgie s'abat sur les joueurs en ce vendredi 11 octobre, en particulier pour les enfants des années 1990. Alors qu'une nouvelle série Dragon Ball débarque sur nos écrans, le Nintendo Switch Online accueille deux jeux tirés d'une licence dont beaucoup aimeraient un vrai retour aujourd'hui.

Eh oui ! Dès aujourd'hui, faites la course dans F-ZERO GP Legend et Climax grâce au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. De fait, il s'agit de titres sortis sur la GameBoy Advance, dont la ludothèque demande un niveau d'abonnement supérieur à la formule standard.

Pas un, mais deux jeux F-Zero jouable dès maintenant

Si tous les jeux du Nintendo Switch Online ne parlent pas à tout le monde, l'abonnement est l'occasion de découvrir de vraies pépites. Pour le coup, avec F-ZERO, nous sommes sur une licence très populaire, particulièrement à la fin des années 1990. Malheureusement, elle s'est quasiment aujourd'hui. Il y a bien F-ZERO 99 en 2023 sur la Switch, mais pas de nouveau jeu à part entière.

Ces nouvelles entrées au catalogue Online sont donc l'occasion de se replonger dans la licence. D'un côté, GP Legend reprend le modèle du premier opus sorti sur Super Nintendo tout en intégrant des fonctionnalités de F-ZERO X. De l'autre, Climax se base sur la série F-Zero Falcon Densetsu, et se rapproche surtout du jeu GX de la GameCube. Il ne tient maintenant plus qu'à vous d'embarquer pour des courses à 100 à l'heure aux côtés de Captain Falcon.