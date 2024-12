Ces derniers temps, le Nintendo Switch Online s'active pour motiver les amateurs de rétrogaming à rejoindre le service pour accéder gratuitement à des titres iconiques de la firme nippone. La semaine dernière, il accueillait en effet des titres cultes comme Donkey Kong Land et sa suite sortis à l'origine Game Boy. Dans quelques jours, un grand classique légendaire leur emboîtera le pas, pour une bonne cure de nostalgie à base de briques.

Un classique indémodable bientôt déployé sur le Nintendo Switch Online

Le Nintendo Switch Online joue beaucoup sur la carte de nostalgie pour attirer les joueuses et joueurs de tous âges et les enjoindre à s'abonner au service. Le titre récemment annoncé par Nintendo comme se joignant à la fête risque de parler aux plus grands amateurs de rétrogaming possible, puisqu'on parle d'un titre sorti à l'origine il y a 40 ans, créé par un certain Alexay Pajitnov dans une histoire pour le moins rocambolesque. Vous l'aurez peut-être deviné : on parle du tout premier Tetris.

L'un des plus grands classiques du jeu vidéo, au principe aussi simple qu'addictif et indécrottable de l'histoire, décliné en d'innombrables formes au fil de son existence, rejoint donc le Nintendo Switch Online le 12 décembre à venir. S'il existe aujourd'hui des formules plus modernes, avec notamment un meilleur enrobage sonore et visuel, ou encore une adaptation au Battle Royale avec Tetris 99, ou encore, vous pourrez donc (ré)essayer l'œuvre première à l'origine de tout, avec sa musique iconique délicieusement rétro.

Naturellement, la version de Tetris proposée par le Online de la Nintendo Switch s'intéresse à celle sortie sur NES, en 1989. Cinq ans après le jeu original, sa déclinaison sur NES n'a cependant pratiquement pas changé d'un iota. Cette bonne cure de nostalgie a cependant un coût si vous n'êtes pas déjà abonnés. Il est en effet obligatoire de souscrire à l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, tarifé à 39,99 euros à l'année. Cette souscription vous permet pour rappel de jouer à d'autres grands classiques des consoles NES, Nintendo 64 ou encore Game Boy, et vous octroie l'accès à des contenus téléchargeables additionnels sur l'actuelle console de Big N, en attendant une certaine Switch 2 qui devrait enfin bientôt sortir.

Source : Nintendo of America sur X.com