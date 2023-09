En plus d'une vidéo de gameplay très alléchante pour Super Mario Bros Wonder, Big N a bel et bien annoncé une nouvelle console Nintendo Switch OLED collector. Les avis sont tranchés.

Super Mario Bros Wonder sera l'une des sorties jeux vidéo incontournables d'octobre 2023. Un nouvel épisode qui s'annonce beau, innovant et généreux, en plus de revenir à la formule traditionnelle. Et comme pour Zelda Tears of the Kingdom, Big N veut marquer le coup. Et pour cela, quoi de mieux donc qu'une version inédite de la Nintendo Switch OLED pour faire plaisir aux collectionneurs ? Normalement, rien, mais il y a un hic...

Une Nintendo Switch OLED collector bientôt disponible

Les leaks disaient vrai, une Nintendo Switch OLED Mario collector sera disponible avant la sortie de Super Mario Bros Wonder. Et comme prévu, la console sera bien aux couleurs du plombier italien : toute rouge. Un coloris qui renvoie évidemment à la casquette et au t-shirt à manches longues du héros culte de Big N. Une Nintendo Switch très semblable à l'édition Mario bleu & rouge dans l'idée globale. Des différences ? Oui, à commencer par l'absence de pochette de transport customisée et la non personnalisation du support pour les Joy-Con, et des manettes elles-mêmes.

L'autre point qui permet de différencier les deux, c'est la taille du logo sur le dock de la console. Car pour le reste, il s'agit d'une Nintendo Switch OLED rouge, ce que certains regrettent grandement sur Twitter. « La Switch Mario de base avait au moins des parties bleues pour rappeler la salopette »; « 0 intérêt quand même. La Switch Animal Crossing et la oled TOTK sont impeccables comparée à celle-là »; « C'est basique... »; « La Totk est plus classe »; « Pas d'inspiration... »; « C'est une Switch rouge quoi »; « Ça devrait pas être une pièce de collection mais un coloris de base. Perso je l'aurais pris à la place de la blanche. Mais payer dans une durée limitée et plus chère pour ça c'est pas top », « Ils auraient pu mettre des couleurs arc en ciel en rapport avec le jeu ».

Une Nintendo Switch OLED qui déçoit donc, surtout après celle de Zelda Tears of the Kingdom, jugée comme étant l'une des plus belles éditions collectors de la console. Malgré cela, quelques internautes risquent de craquer. Et pour toutes et celles ceux qui voudraient l'acheter, sachez qu'il y a des petits détails à l'arrière du socle. Sur le coin en bas à gauche, il y a l'ombre de Mario. Un dessin que certains auraient plutôt vu sur la Nintendo Switch OLED, les Joy-Con et / ou le dock à l'avant. Derrière le cache-prise, on peut également apercevoir des pièces dorées alignées.

La Nintendo Switch OLED Mario rouge est vente dès maintenant chez Micromania (voir notre lien plus haut) au prix de 349,99€. Elle sera disponible le 6 octobre 2023 et ne contiendra pas de code pour télécharger le jeu Super Mario Bros Wonder. Malheureusement, il va donc falloir se procurer les deux séparément, sachant que le titre est attendu pour le 20 octobre 2023. Soit le même jour que Marvel's Spider-Man 2 sur PS5. Un choc des titans pour un mois d'octobre ultra chargé qui va faire très mal à votre portefeuille, et accessoirement, à votre vie sociale.

En plus de présenter sa nouvelle console, Big N a surtout enfin parler longuement de Super Mario Bros Wonder. Une présentation de gameplay de 15 minutes riche en informations. Outre une variété dans les décors avec des fonds marins, zones célestes et bien d'autres environnements, on a appris qu'il était possible de finir les niveaux dans l'ordre que l'on veut. Il suffit pour cela de se balader sur la map monde et de faire son petit marché en zieutant la difficulté au préalable. Si vous butez sur l'un des niveaux, vous pouvez donc le laisser de côté un moment pour y revenir plus tard via le menu Stages.

Ensuite, Super Mario Bros Wonder vous permettra de jouer avec 12 personnages dont Mario, Peach, Yoshi (vert, bleu clair, rouge, jaune) etc. Certains pourront éviter de prendre des dégâts, mais en contrepartie, les chutes seront elles fatales. Les nouvelles transformations, qui s'avèrent vraiment nombreuses à l'image de Mario éléphant ou de « Bulles » pour capturer des ennemis et créer des plateformes aériennes, seront au centre de ce nouvel épisode. Mais celui-ci veut aussi innover dans tout l'aspect multijoueur asynchrone avec un système de points cœur qui rappellera peut-être Death Stranding d'Hideo Kojima aux joueurs. En plus de tout cela, tous les personnages pourront bénéficier de badges qui offriront des capacités passives.

Rendez-vous le 6 octobre 2023 pour la Nintendo Switch OLED Mario et le 20 octobre pour le lancement officiel de Super Mario Bros Wonder.