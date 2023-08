Dans quelques heures, on saura bien plus sur l'un des jeux Nintendo Switch de l'année : Super Mario Bros Wonder. Une surprise a d'ailleurs été leakée juste avant l'évènement.

Big N prépare sa rentrée 2023 sereinement avec plusieurs chouettes sorties, à commencer par le très attendu premier DLC « Le Masque Turquoise » de Pokemon Ecarlate et Violet qui sera disponible le 13 septembre 2023. Mais la fin de l'année sur Nintendo Switch sera aussi clairement sous le signe de Mario à bien des égards. Et si vous faites parties des collectionneurs de la marque, une annonce imminente pourrait vous intéresser.

Une grosse annonce Super Mario Bros Wonder a leaké

Après avoir pris une claque avec le trailer d'annonce, on s'apprête à revoir Super Mario Bros Wonder au détour d'une présentation dédiée. Pas d'émission avec plein de jeux à la suite, mais un focus sur LE jeu Nintendo Switch de la fin de l'année. « Retrouvez-nous pour un aperçu détaillé de la nouvelle aventure en 2D de Mario dans un Super Mario Bros. Wonder Direct ! » a indiqué Big N sur Twitter. Un rendez-vous vidéo qui sera diffusé ce jeudi 31 août 2023 à 16h00 sur YouTube comme d'habitude.

On aura sûrement de plus amples explications sur les mécaniques, voire un topo sur la difficulté qui serait corsée, mais pas seulement. D'après le leaker billbil-kun, une Nintendo Switch OLED Mario Red Edition sera dévoilée lors du Super Mario Bros Wonder et évidemment, il s'agit là d'une surprise. Selon l'internaute, les Joy-Con et la station seront de couleur rouge, logique vu le nom et les coloris de Mario, « de la même intensité que celle que l’on peut voir sur la version classique de la Switch OLED avec des Joy-Con Néon/Rouge » (via Dealabs). Une bonne nouvelle ? C'est certain pour les collectionneurs, mais ces derniers seront peut-être déçus par les détails qui suivent.

En effet, cette nouvelle Nintendo Switch OLED ne serait pas personnalisé, au-delà de la teinte rouge évoquée. « Nous avons pu voir le visuel de cette nouvelle édition, que nous ne pouvons pas partager pour des raisons légales. Cependant, le principal changement de cette console est la couleur, et seulement ça. Aucune personnalisation comprenant un design reprenant le thème de Super Mario n’est à prévoir ». Elle serait vendue environ 349,99 euros officiellement, mais certains revendeurs appliqueraient une remise pour un prix final d'environ 310 euros. Quant au lancement, elle arriverait avant le mois d'octobre. Super Mario Bros. Wonder sortira lui le 20 octobre 2023. Un leak à confirmer dans quelques heures.

Aperçu de la première Switch avec écran LCD Mario (crédits : Amazon).

Enfin une annonce imminente pour la Nintendo Switch 2 ?

Avons-nous là la dernière console collector avant la révélation de la Nintendo Switch 2 ? C'est possible, même si la rumeur reste à prendre avec des pincettes. Si l'en croit les sources de Jez Corden, journaliste chez Windows Central, Big N s'est rendu à Cologne pour la Gamescom 2023. Outre des aperçus de Super Mario Bros Wonder, il est dit que le constructeur japonais aurait montré la Nintendo Switch 2 à certains membres de la presse spécialisée, ainsi qu'à des développeurs. Et toujours selon ses mots, « la révélation complète et les leaks pourraient être relativement imminents ».

Une annonce d'ici la fin 2023 ? C'est ce que Jeff Grubb, journaliste chez VentureBeat, a suggéré à plusieurs reprises. Mais même si ça se vérifie, la sortie n'interviendrait pas avant le second semestre 2024. Visiblement, la Nintendo Switch 2, le modèle de lancement, aurait un écran LCD de 8 pouces et non OLED. Le stockage ferait un énorme bond en passant de 32 Go à 512 Go et les cartouches seraient encore privilégiées par la firme nippone. Un premier teasing aux Game Awards 2023 ?