Vers un mois de septembre riche en annonces ? Entre des possibles nouvelles de FF7 Remake 2 / FF16, le retour de Metal Gear et/ou Silent Hill, ainsi que plusieurs jeux Zelda, il y aurait de quoi faire. En plus de ramener Link sur Nintendo Switch, Big N pourrait avoir négocier un gros portage.

It Takes Two bientôt annoncé sur Nintendo Switch ?

The Snitch a encore frappé et a teasé une prochaine annonce Nintendo Switch sur son Discord sous forme d'énigme. Un couple avec un enfant, un personnage en short, un livre (de l'amour), des abeilles et deux paires de Joy-Con, il s'agit d'It Takes Two. Des indices qui parleront à ceux qui ont fait ce bijou d'Hazelight Studios. Un titre multimillionaire auréolé de récompenses dont celle du GOTY aux Game Awards 2021.

It Takes Two raconte l'histoire tumultueuse d'un couple qui traverse une mauvaise passe et qui tenteront de s'en sortir grâce au Dr. Hakim. Un jeu qui se joue obligatoirement en coopération, l'un incarnant May et l'autre Cody, les deux mariés transformés en poupées. Une véritable bouffé d'air frais vidéoludique qui réussit à se renouveler constamment et sur toute la durée. Reste à voir si ce sera confirmé durant ce potentiel Nintendo Direct ou ultérieurement.