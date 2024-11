Nous sommes fin novembre (oui, déjà) et si le froid commence à être mordant, ce sont surtout les soldes qui arrivent en masse. Le Black Friday, désormais devenu Black November chez certains revendeurs, est une période hyper intéressante pour faire quelques bonnes affaires. Comme beaucoup, la Nintendo Switch s’est prise au jeu avec pas mal d’avance et brade déjà des centaines de jeux sur son eShop.

Plein de jeux Nintendo Switch en solde pour le Black Friday

Ces promos spéciales Black Friday sont prévues pour durer jusqu’au 1er décembre prochain. Parmi les offres, on retrouve donc pléthore de titres de tous les horizons et à tous les prix. Les petites bourses pourront se tourner vers quelques jeux très sympas à moins de 5 ou 10 euros, comme plusieurs jeux de la série LEGO, Cat Quest 2, Wolfenstein Youngblood ou encore Rayman Legends. D’autres jeux majeurs, à l’instar de Mortal Kombat 1, Hogwarts Legacy, Zelda Tears of the Kingdom, Red Dead Redemption ou encore Kirby et le Monde oublié, sont aussi en promo durant cette période de soldes. C’est le moment ou jamais de se faire plaisir.

Des jeux à moins de 5€

LEGO City Undercover à 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

Cars 3 : Course vers la victoire à 4,19€ au lieu de 59,99€ (-93%)

LEGO Worlds à 3,89€ au lieu de 29,99€ (-87%)

Moving Out à 4,99€ au lieu de 24,99€ (-83%)

LEGO Ninjago, le Film : le Jeu Vidéo à 4,19€ au lieu de 59,99€ (-93%)

Worms Rumble à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Nickelodeon All-Star Brawl à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

The Survivalists à 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Little Strays à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Sports Party à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix à 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Faeria à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Labyrinthe à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Zombieland: Double Tap-Road Trip à 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Bus Driving Simulator 22 à 2,99€ au lieu de 27,99€ (-89%)

Des jeux Nintendo Switch à moins de 10€

Rayman Legends: Definitive Edition à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Lapins Crétins : Party of Legends à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

CATAN - Console Edition à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

WRC Generations - The FIA WRC Official Game à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

SongPop Party à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition à 9,59€ au lieu de 59,99€ (-83%)

Fate/EXTELLA LINK à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Big Farm Story à 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Star Wars: The Force Unleashed à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Haven à 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Monster Jam Steel Titans à 8,89€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Starling: Battle for Atlas à 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Castle Crashers Remastered à 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Des jeux à moins de 20€

Hogwarts Legacy à 17,99€ au lieu de 59,99€

Mario + Lapin Crétins Kingdom Battle à 13,99€ au lieu de 39,99€

Mortal Kombat 1 à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Trinity Trigger à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 à 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Capcom Fighting Bundle à 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Dark Souls : Remastered à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Commandos 3 - HD remastered à 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

SnowRunner à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Rage of the Dragons NEO à 17,99€ au lieu de 19,99€ (-10%)

Fitness Circuit à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

River City Girls 2 à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

South Park: Snow Day! À 19,49€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Tetris Effect: Connected à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

AEW: Fight Forever à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy à 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Space Invaders Invisible Collection à 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

D'autres jeux Nintendo Switch en solde pour le Black Friday