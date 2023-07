Élargir ses horizons et découvrir de nouveaux jeux sans se ruiner n’a jamais été aussi simple. Peu importe la plateforme de votre choix, chaque constructeur et éditeur y va de sa petite initiative pour vous permettre de mettre la main sur des jeux gratuits ou en tester de nouveaux sans frais supplémentaires. Le PS Plus a son trio de productions mensuelles, le Xbox Live Gold son duo et le Nintendo Switch Online n’est pas en reste. Les membres de l’abonnement peuvent chaque mois, sauf exceptions, tester l’intégralité d’un jeu donné dans le cadre du programme « Jeu à l’essai ». Celui du mois de juillet est disponible, et ce sera la pause détente parfaite pour cet été.

Nouveau jeu« gratuit » avec le Nintendo Switch Online

Nouveau mois, nouveau jeu jouable gratuitement pour les abonnés Nintendo Switch Online. Big N poursuit son initiative visant à faire découvrir de nouvelles productions aux quelques millions de membres de son service. Le programme « Jeu à l’essai » est une franche réussite tant il met en avant des productions de tous horizons. Titres indépendants, exclusivités, jeux AAA… il y en a pour tous les goûts et tous les genres sont représentés. Pour décompresser cet été, place à la simulation et la gestion décalée. Ce sera en effet Two Point Campus qui sera le prochain jeu jouable gratuitement pour les membres du Nintendo Switch Online.

Du 3 au 9 juillet 2023, c’est donc l’un des ténors des jeux de gestion sera jouable intégralement. On rappelle que le programme « Jeu à l’essai » permet de profiter du jeu de base et de l’ensemble de ses mises à jour gratuites, sans aucune restriction en termes de contenus et de fonctionnalités. Le téléchargement du jeu est d’ores et déjà disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online. Cet essai est un peu plus court que certaines autres fois, mais il suffit amplement à se faire une idée de ce jeu de gestion décalé qui pourrait presque vous donner envie de retourner à l’école. Bon quand même pas, mais comme Camille le résumait si bien c’est un jeu « drôle, profond, complètement décomplexé » avec assez de contenu pour vous permettre de belles pauses détente.

Two Point Hospital, c'est quoi ?

Vous n’êtes pas familiers avec le genre, une petite présentation de Two Point Campus s’impose. Dans ce jeu de gestion loufoque, vous devez construire et développer votre propre université. A vous de choisir l’environnement éducatif de votre établissement, ses infrastructures pédagogiques ou les cours déjantés et excentriques pour vos étudiants. De l’école de chevalerie, à la Gastronomie salivaire (qui n’a pas envie d’apprendre à faire des pizzas géantes ?), à vous de voir quelles disciplines vos étudiants vont développer. La partie gestion n’est pas en reste avec une partie recrutement du personnel pour enseigner, gérer et garder l’université, quand les étudiants feront régulièrement part de leurs besoins. Un jeu qui ne manque pas de se renouveler, d’autant que chaque nouveau campus a ses propres atmosphères et bizarreries. Bref un bien beau programme pour les abonnés au Nintendo Switch Online.