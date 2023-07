Grâce au Nintendo Switch Online, les abonnés peuvent avoir accès au multijoueur, mettre à l'abri leurs sauvegardes dans le cloud, et obtenir des jeux gratuits « définitivement » ou temporairement via des versions d'essai. En juillet, ils ont par exemple pu tester Two Point Campus. On ne sait pas encore quel sera le « Jeu à l'essai » d'août 2023. Mais les softs classiques offerts ont été dévoilés et c'est du très lourd.

Deux nouveaux jeux gratuits Nintendo Switch Online

Big N annonce la disponibilité immédiate de deux nouveaux jeux gratuits pour ses abonnés Nintendo Switch Online. Le mois dernier, les joueurs qui ont souscrit ont pu (re)découvrir le titre GBA Fire Emblem : The Blazing Blade. Le tout premier RPG de la licence jouable intégralement en français. Un bel ajout. Le constructeur japonais peut-il faire mieux ? Si vous aimez Zelda, vous allez sûrement être ravis.

Les jeux The Legend of Zelda: Oracle of Ages et The Legend of Zelda: Oracle of Ages sont disponibles gratuitement pour les abonnés Nintendo Switch Online. Deux épisodes Game Boy Color qui ont la particularité de ne pas avoir été développés en interne. C'est un autre éditeur / développeur nippon qui avait pris le relais, Capcom, avec l'aide de Shigeru Miyamoto. Quand l'équipe a rencontré des difficultés, le légendaire Miyamoto-san est venu à leur rescousse.

À la base, les développeurs avaient d'ailleurs prévus trois jeux interconnectés avant que l'un d'eux ne soit annulé. Les deux qui ont survécu sont donc désormais sur le Nintendo Switch Online via l'application Game Boy. L'interconnexion de ces deux épisodes Zelda permet aux joueurs de garder des éléments du premier jeu terminé, et d'avoir même du contenu totalement inédit à la fin.

« Chaque jeu propose une aventure unique à mener avec Link, mais pour obtenir le meilleur d'un jeu ou de l'autre vous voudrez certainement jouer aux deux. Peu importe la cartouche à laquelle vous jouez en premier. En terminant l'un des jeux, vous gagnez un mot de passe qui vous permet d'accéder au second. Avec ce mot de passe, votre personnage conservera le nom que vous lui avez donné au début de la première aventure. Il débute aussi avec plus d'objets que lors de la première quête, et vous bénéficiez de petites apparitions sympa de certains des personnages que vous avez rencontrés dans la première aventure. À la fin de la deuxième aventure, vous devrez faire face à un boss supplémentaire que vous n'auriez pas rencontré si vous n'aviez pas déjà terminé la première » (via Nintendo). Ces deux classiques sont enfin sur le Nintendo Switch Online.

Et la ludothèque GameCube, c'est pour quand ?

Le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel permet en plus d'obtenir des jeux MegaDrive, GameBoy Advance et N64. Mais voilà, les joueurs aimeraient pouvoir jouer partout à des classiques GameCube. Est-ce que ça va arriver un jour ? Voici la réponse de Shuntaro Furukawa, l'actuel président de Big N.

« Parmi les titres GameCube, les versions HD de Pikmin 1 et Pikmin 2 (version démat) sont disponibles depuis le 22 juin sur Switch. Nous apprécions votre demande et votre opinion à ce sujet ». Ce n'est pas oui, ce n'est pas non, mais surtout, c'est différent du souhait des abonnés. Là, Furukawa-san parlent de versions HD qui ont été édités spécialement pour la Switch. Ce ne sont pas des originaux offerts dans le Nintendo Switch Online. À voir avec le temps, mais du temps, il n'y en a plus beaucoup.

La Switch serait en train de vivre ses derniers moments, en raison de la sortie prochaine de la Nintendo Switch 2. D'après les rumeurs, la présentation et le lancement auraient lieu d'ici 2024. Une console encore très secrète, mais Microsoft a affirmé que la console garderait son aspect hybride.