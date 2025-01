En attendant des annonces plus officielles, de nombreux jeux à venir sur Nintendo Switch 2 ont leaké, et il faut s'attendre à du très lourd à ce niveau, de sources multiples.

Le 16 janvier, Big N a enfin dévoilé le design de la tant attendue Nintendo Switch 2. Pour connaître sa fiche technique plus en détail, sa date de sortie et son prix officiel, ainsi que le line-up de jeux disponibles à son lancement, il faudra cependant repasser plus tard. Plusieurs récents leaks laissaient cependant entrevoir que du très lourd se prépare en ce sens, tant du côté du constructeur que de gros éditeurs tiers. Cela semble encore se confirmer grâce à de nouveaux leaks en ce sens.

Une Nintendo Switch 2 bien gâtée côté jeux de tous horizons ?

Au fil des leaks, rumeurs et spéculations de ces derniers mois autour de la Nintendo Switch 2, nous avons déjà une petite idée d'à quoi s'attendre s'agissant de la nouvelle console de Big N. De nombreux studios tiers semblent être intéressés par la machine et une fiche technique nettement plus robuste que la Switch première du nom. Des jeux qui ne pouvaient absolument pas tourner sur cette dernière pourraient en profiter pour enfin s'ouvrir à un nouveau public.

Ce serait notamment le cas du côté de Xbox. Des rumeurs insistantes laissent en effet à penser que des licences comme Halo pourraient s'exporter sur Nintendo Switch 2. Dans une récente vidéo, le généralement bien informé leaker eXtas1s nous offre justement des prédictions plus détaillées et relativement pertinentes en ce sens. Selon lui, voici les jeux Xbox Games Studios (qui comptent aussi pour rappel Activision Blizzard et Bethesda) susceptibles d'arriver à un moment ou à un autre sur la nouvelle console de Big N :

Toujours selon eXtas1s, Bandai Namco souhaiterait également porter certains de ses jeux phares sur Nintendo Switch 2. La vidéo du leaker mentionne en tout cas un certain Elden Ring, ainsi que Tekken 8 (DLC inclus). Selon, un certain GTA 6 pourrait également arriver tôt ou tard sur la Switch 2. La nouvelle console de Big N pourrait donc être bien chargée en gros jeux, même sans compter ses exclusivités phares. Naturellement, il faudra attendre des confirmations officielles pour voir si ces leaks sont avérés ou non.

Source : eXtas1s sur YouTube