La Nintendo Switch 2 fait l'objet d'un grand nombre de rumeurs, et un profil se dessine. La console sera t-elle vraiment aussi puissante qu'espéré ? C'est la question que tout le monde se pose, mais on commence à y voir un peu plus clair.

La Nintendo Switch 2 est sur toutes les lèvres alors qu’elle n’a même pas encore été officialisée. Ça fait des mois que la machine fait pourtant parler d’elle au travers une multitude de rumeurs. Des bruits de couloir de tout horizon, certains plus fiables que d’autres, mais dans tous les cas, rien de confirmé par Big N, qui n’a pas non plus franchement démenti quoi que ce soit, à part deux ou trois petites choses pour essayer de calmer les ardeurs.

Quoi qu’il en soit, la Nintendo Switch 2 fait fantasmer beaucoup de monde et chacun cherche à découvrir les futures spécificités techniques de la machine. C’est le cas ici avec le site Universo Nintendo que l’on a déjà pu entendre plusieurs fois sur le sujet. Nos camarades portugais ont fraîchement récapitulé tout ce qu’ils savaient sur la prochaine console de Nintendo en croisant les informations contenues dans les dossiers de Nvidia qui leakés en 2022, mais également celles provenant de plusieurs sources considérées comme fiables.

Une fois encore les pincettes sont de mise, rien n’est officiel et on ne sait pas encore quand Nintendo prendra la parole. Beaucoup s’accordent à dire que ce serait pour cette année. Certains disent que Nintendo profitera du premier quart de l'année pour annoncer la date de sortie de sa machine qui serait alors disponible fin 2024 ou début 2025. Là dessus, Universo Nintendo ne s’étend pas, préférant se focaliser sur les détails techniques.

La Nintendo Switch 2, une console réellement puissante ?

Il serait donc toujours question d’une puce principale NVIDIA Tegra 239, comme cela avait été mentionné dans les documents Nvidia leakés début 2022, puis confirmé par une autre leak en septembre de la même année. Difficile de dire s’il y a eu du changement depuis ou non. Même son de cloche pour le processeur et le GPU, ayant eux aussi fait l’objet de nombreux leaks. On parle ici d’un CPU 8 cœurs ARM A78C ou A78 tout court, couplé à un GPU équivalent à une carte graphique des générations RTX 3000. De quoi assurer une puissance bien supérieure à celle de la petite Switch, mais surtout d’ouvrir les porte à des technologies inatteignables par la console actuelle à savoir le DLSS ou encore le Ray Tracing.

Pour rappel, le DLSS est un système Nvidia permettant d’améliorer les performances en jeu grâce à l’IA. Une technologie qui a déjà fait ses preuves sur PC et qui pourrait d’ailleurs avoir un concurrent de taille sur PS5 Pro.

Le Ray Tracing quant à lui offre un rendu plus réaliste des effets de lumière, de la volumétrie des ombres ou encore des reflets. De là à dire que la Nintendo Switch 2 pourra en profiter pleinement, c’est difficile à dire. Les estimations d’Universo affirment qu’en mode dock , la Switch 2 aurait une puissance de 3,5 à 4,5 TFLOP (une PS4 Pro en gros) tandis qu’en mode portable, ça chuterait à 1,7-2 TFLOP (une PS4 standard). On est bien au-dessus de la Switch actuelle avec ses presque 400 GFLOP (dock) et presque 200 GFLOP (portable).

On nous annonce également un écran 8 pouces LCD permettant d’aller jusqu’à une résolution de 1080P 60 fps en mode portable. La 1440p et la 4K sont très souvent mentionnées ici et là lorsque les rumeurs remontent sur le net, une possibilité grâce à l’upscaling.

Les détails techniques de la Nintendo Switch 2 (d'après toutes les rumeurs à ce jour)

SoC : NVIDIA Tegra 239

: NVIDIA Tegra 239 Processeur : A78C à 8 cœurs @ ??? GHz

: A78C à 8 cœurs @ ??? GHz GPU : 12 Ampères SM / GA10F

: 12 Ampères SM / GA10F Puissance en mode Dock : 3,5 à 4,5 TFLOP

: 3,5 à 4,5 TFLOP Puissance en mode Portable : 1,7 à 2 TFLOP

: 1,7 à 2 TFLOP RAM :12 -16 Go en LPDDR5/X

:12 -16 Go en LPDDR5/X Écran – 8 pouces à LCD 1080p (60 Hz)

– 8 pouces à LCD 1080p (60 Hz) Stockage : 256 - 512 Go

Un mockup de Nintendo Switch 2, certains ont de l'imagination (non officiel).

Plus une évolution qu'une révolution ?

Pour le reste, les informations sont vraiment très fines, plus que tout le reste. Le stockage reste encore un mystère, tout comme le support utilisé par les jeux ou l’autonomie de la batterie. De nombreuses fonctionnalités sont également pressenti et vendent déjà du rêve, tandis que beaucoup spécule déjà sur le design de la Nintendo Switch 2. Mais tout ça, nous ne le saurons vraiment que lorsque Nintendo décidera de nous présenter sa machine. Pour le moment donc, il faudra patienter.

Ce qui est sur en revanche, c’est que la Nintendo Switch 2 devrait marquer un changement significatif de puissance avec l’actuelle Switch. Heureusement vous me direz, mais il ne faudra pas non plus s’attendre à un véritable mastodonte capable de rivaliser avec les grosses consoles de salon, ni même avec les PC/consoles portables qui se multiplient. Si les spécifications techniques présentées ici se confirment, elle pourrait tenir tête au Steam Deck actuel et des machines équivalentes. C’est déjà pas trop mal. Mais on serait loin de la véritable révolution dont certains semblent encore parler.