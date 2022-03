Nvidia a été victime d'une cyberattaque et forcément certains documents confidentiels sont diffusés un peu partout. Parmi eux, le code source du DLSS. De quoi douter sur une Nintendo Switch Pro ou tout simplement une Nintendo Switch 2. Voyez plutôt :

Une fuite sur l'architecture Ampère et le DLSS

L’un des éléments principaux concerne donc le code source de la technologie de supersampling de chez Nvidia. On retrouve notamment dans ce document, la mention NVN 2. Ce terme qui semble bien obscur désigne en fait les API et interfaces de programmations pour la Nintendo Switch. La Nintendo Switch avait pour nom de code NVN, donc on peut donc supposer qu'il s'agit soit d'un changement majeur soit carrément d'une nouvelle console.

Une confirmation pour la Nintendo Switch 2 ?

Ces documents indiquent aussi une autre information capitale et non des moindre, la NVN 2 repose sur l’architecture Ampère, soit la dernière architecture graphique de chez Nvidia qui intègre notamment RTX et le DLSS 2.0. Dans ces conditions, on peut imaginer une console plus puissante mais surtout prenant en compte une technologie salvatrice pour améliorer le framerate des jeux : le DLSS. Permettant de profiter de titres dans de très bonnes conditions visuelles tout ne préservant son taux de FPS.

Ces fichiers contiendraient aussi des références à une puce T239 gravé en 8 nm. Ce qui clairement laisse pas mal d'espoirs sur une nouvelle version de la console de Nintendo.

Nintendo Switch 2 ou Pro, à vous de faire vos pronostiques dans les commentaires.