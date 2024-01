Et c’est parti, 2024 est à peine commencé que l’on commence déjà à parler des prochains événements et des futures grandes annonces. Alors que Xbox a d’ores et déjà annoncé son petit Direct pour la mi-janvier, la concurrence se prépare elle aussi, puisqu’il est pressenti que PlayStation préparerait une myriade d'annonces pour ses futurs jeux PS5. Et ce ne sont pas les seuls à avoir quelque chose à dire, puisque l’outsider Nintendo devrait lui aussi préparer quelque chose.

Un Nintendo Direct dans les prochaines semaines ? C'est fort possible

C’est le très sérieux Jeff Grubb qui en a récemment parlé lors d'un podcast retransmis sur Twitch. Alors que Sony serait en train d’amorcer son propre événement, Grubb rappelle qu’on devrait s’attendre à un Nintendo Direct courant février également. Comme il le dit lui-même, rien n’est officialisé. Il n’a rien entendu de particulier pouvant venir étayer ses propos, il se contente juste d’enfoncer une porte ouverte.

Et il est vrai qu’en regardant rapidement dans le rétro, on constate que Nintendo aime le mois de février. En fait, l’entreprise fait toujours quelque chose de prévu en général. Un Nintendo Direct global, un focus sur un jeu en particulier… On peut remonter sur plusieurs années, il y a toujours eu un événement au mois de février. Alors, pourquoi ne pas récidiver cette année ? On aura une réponse d'ici quelques semaines, en attendant, on ne peut que théoriser.

De belles annonces à prévoir ?

Si Nintendo Direct il y a, qu’est-ce qu’il pourrait bien nous montrer ? C’est la grande question que l’on se pose. Nintendo a quelques sorties intéressantes pour ce début d’année comme Mario VS Donkey Kong (16 février) ou encore Princess Peach Showtime! (22 mars). Deux titres qui pourraient bien être présentés de long en large et en travers comme le fait Big N très souvent avec ses lancements majeurs.

On peut aussi imaginer que quelques surprises pourraient pointer le bout de leur nez. Il n’est pas rare là non plus de voir Nintendo offrir une première visibilité à certains jeux non-annoncés. Même multiplateforme d’ailleurs, comme dernièrement avec Tomb Raider 1-3 Remastered par exemple. Malheureusement, contrairement a beaucoup d'autres acteurs du milieu, Nintendo reste bien souvent très mystérieux et les informations ont beaucoup de mal à filtrer. L'année dernière, le Nintendo Direct du mois de février nous avait présenté plusieurs gros titres à venir comme Pikmin 4, Samba de Amigo, une nouvelle extension de Xenoblade 3 ou encore plusieurs jeux indé. Nous verrons, en tout cas ici on croise les doigts pour Silksong qu'on aimerait bien revoir.