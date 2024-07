Les consoles ne sont pas faites pour durer, et un jour ou l'autre, elles sont enterrées par leur constructeur respectif. En règle générale, la fin est progressive avec la désactivation de certaines fonctionnalités importantes. Puis, peu à peu, la production est arrêtée et au bout d'un moment, il n'est même plus possible de la faire réparer par la voie officielle. Les joueuses et joueurs Nintendo en font l'expérience ces derniers mois avec l'arrêt de deux consoles. Ça ne va pas aller en s'arrangeant avec cette nouvelle annonce de Big N.

Une console Nintendo sacrifiée définitivement

Vous ne pouvez plus jouer en ligne sur 3DS et Wii U ? C'est normal. Depuis le 8 avril 2024, Nintendo a désactivé le multijoueur sur tous les jeux. « Au 8 avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données ». En revanche, si vous avez l'une de ses consoles, voire les deux, vous pouvez encore retélécharger vos titres achetés, les DLC et procéder à des mises à jour. De même, la banque Pokemon et le Poké Transfert sont actifs.

Une autre étape vient d'être franchie puisque Nintendo ne répare plus les Wii U défectueuses au Japon. « Nous n'avons plus les pièces nécessaires aux réparations, donc à compter du 3 juillet 2024, nous n'accepterons plus les demandes de réparation pour les consoles et périphériques Nintendo Wii U » (via X).

Presque douze ans après le lancement de la Wii U au pays du Soleil-Levant, Big N arrête donc les frais et ne dépannera plus les possesseurs de la console. Mine de rien, Nintendo a tenu bon car cette décision a été prise en 2020 pour les États-Unis. Le constructeur n'a de toute façon plus trop d'intérêt à fournir plus d'efforts dans la mesure où la production de la machine s'est terminée en 2017, et que ça a été un flop. Elle s'est seulement écoulée à 13,56 millions d'unités. C'est très loin des 101,63 millions de la Wii, ou de la Nintendo Switch qui a dépassé les 141,3 millions en mars 2024. RIP Wii U, petit ange parti trop tôt ou trop tard, c'est selon.