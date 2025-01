On ne l’attendait pas, et pourtant la voilà de retour. La licence Ninja Gaiden revient d’entre les morts et de la plus belle des manières. Oui, c’est LA grosse surprise de ce Xbox Direct, LA fameuse licence légendaire, c’est bien elle. Cerise sur le gâteau, il y a un énorme studio très apprécié sur le dossier, on va en prendre plein la tronche.

Ninja Gaiden 4 est une réalité, et une studio adoré travaille dessus !

Parmi les studios japonais s’il y en a bien un qui est réputé pour ses systèmes de combat aux petits oignons et ses mises en scène complètement folles… oui, on parle bien de Platinum Games. Le célèbre studio derrière Bayonetta, Nier Automata ou encore Vanquish s’occupe du prochain Ninja Gaiden avec la Team Ninja et Koei bien entendu. On retrouvera Ryu, mais également un tout nouveau protagoniste, tout aussi puissant.

Ninja Gaiden 4 est donc une réalité et que les fans se rassurent, il compte renouer avec les premiers jeux. Les développeurs nous parlent d’une difficulté exigeante; des combos dans tous les sens et surtout… de démembrements ! Oui, le jeu ne sera pas censuré, contrairement au troisième épisode.

Ninja Gaiden 4 débarque dès l’automne 2025 sur Xbox Series, PC et PS5 avec une sortie day one dans le Xbox Game Pass.

Une autre surprise de taille lors du Xbox Direct

Comme si ça ne suffisait pas, la Team Ninja a fait une autre annonce de taille, le retour d’un des meilleurs jeux de la licence, Ninja Gaiden 2 Black, qui revient dans une version entièrement remastérisée à grand renfort d’Unreal Engine 5. De quoi effacer le triste remaster de la précédente collection ? On l’espère.

On retrouvera donc le jeu dans son entièreté, avec son exigence et tout ce qui a fait son succès, mais dans de meilleures conditions.

Mais la véritable surprise c’est que le jeu est disponible… dès maintenant ! Oui, Ninja Gaiden 2 Black sort aujourd’hui même sur Xbox Series et PC mais aussi dans le Xbox Game Pass. Ce sont les fans qui vont être aux anges, sauf les joueurs PS5 pour le coup, il n'y a rien de prévu pour le moment.