Plus besoin de présenter Netflix. La plateforme de SVOD et ses milliers de contenus est devenue une référence, malgré la concurrence féroce de ses rivaux Disney+, Apple TV et Prime Video. En France, ce dernier gagne d'ailleurs beaucoup de terrain sur Netflix, comme le montre une étude du site JustWatch. Leader sur son marché, Netflix veut s'attaquer à un autre secteur du divertissement : le jeu vidéo. Le géant américain propose déjà plusieurs titres jouables sur Android, iPhone, iPad et iPod Touch. Un catalogue de 50 jeux disponibles sur smartphones et tablettes compris dans l'abonnement Netflix. Prochaine étape pour la firme : rendre ses jeux jouables sur smart TV, avec une manette un peu particulière...

Netflix pour concurrencer la PS5, la Switch et la Series X ?

Et si la DualSense de PlayStation, disponible sur PS5 depuis la sortie de la machine en novembre 2020, avait du souci à se faire ? Netflix aussi compte innover en proposant un périphérique de contrôle original pour jouer aux jeux vidéo dans son salon, directement sur TV connectée. Un périphérique de contrôle que nous connaissons tous déjà, à savoir un iPhone. Steve Moser, développeur iOS, confie à Bloomberg les ambitions de Netflix pour le marché du jeu vidéo.

Netflix travaille pour apporter son récent service de jeux vidéo sur les téléviseurs pour la première fois, allant au-delà des smartphones et des tablettes, ce qui témoigne de ses ambitions croissantes. Un code caché dans l'application Netflix fait référence à des jeux joués sur des téléviseurs, ce qui indique qu'un tel projet est en cours. Le code mentionne également l'utilisation de téléphones comme manettes de jeux vidéo.

Bien sûr, il convient de prendre ces propos avec des pincettes, même si la source paraît assez fiable. Depuis plusieurs mois, des rumeurs indiquent que Netflix souhaiterait lancer son propre service de cloud gaming. L'entreprise américaine n'a jamais caché son souhait de bousculer l'équilibre en place sur un marché dominé par Sony, Microsoft et Nintendo. Le récent échec de Google Stadia ne semble pas refroidir les ambitions de Netflix.

Un iPhone, un abonnement, une smart TV et c'est parti ?

Jouer avec un iPhone à des jeux AAA sur son téléviseur, ça donne envie. On compte en millions les possesseurs de smartphones Apple, ce qui représente un sérieux atout pour Netflix et une économie non négligeable pour les joueurs. Dans le cas où un simple abonnement Netflix et une smart TV suffisent, les consommateurs n'auraient plus qu'à payer les jeux pour s'amuser. Bon, difficile d'imaginer que la plateforme propose ce service sans aucun surcoût, mais épargner aux joueurs l'achat d'une console reste un sérieux atout. Nous sommes encore très loin de tout cela, mais Sony avec sa DualSense pourrait avoir du souci à se faire si ce projet de Netflix vient à se confirmer. Netflix prévoit déjà de publier 40 titres sur smartphones et tablettes en 2023.