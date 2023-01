En plus d’être le leader de la VOD, Netflix cherche, tant bien que mal, à développer son secteur gaming en proposant une vaste gamme de jeux sans aucuns frais supplémentaires. Pour ce faire, le géant au N rouge a déployé les grands moyens en rachetant plusieurs studios et en lançant le développement de ses propres jeux. Ce qui ne l’empêche toutefois pas d’ajouter des jeux tiers régulièrement. D’ailleurs, il vient d’annoncer l'arrivée d’un nouveau titre d’ores et déjà très apprécié des joueurs.

Netflix se paye un excellent jeu

Avec déjà plusieurs dizaines de jeux et quelques autres en cours de développement, le catalogue de jeux de Netflix commence déjà à être chargé et ne cesse de croître. Outre des adaptations de licences cultes comme Stranger Things, on retrouve également quelques pépites indé comme Oxenfree, Spiritfarer ou encore Desta: The Memories Between.

Aujourd’hui, c’est un autre gros jeu indé qui débarque, l’excellent TMNT Schredder’s Revenge, le fameux beat’em all des Tortues Ninjas sorti sur consoles et PC en juin 2022. Le titre a notamment été salué pour son gameplay facile d’accès, ses animations ou encore sa bande-son aux petits oignons.

Dès à présent, vous pouvez donc retrouver TMNT Schredder’s Revenge directement via votre application mobile. Comme d’habitude, vous aurez accès au jeu complet sans aucuns frais supplémentaires et sans aucune microtransaction.

Netflix continue donc d'essayer de séduire ses abonnés avec son service de jeux à la demande, mais aux dernières nouvelles, c'était encore un échec cuisant. Mais même si ça a bien du mal à prendre, la firme rouge ne lâche pas l'affaire et a déjà annoncé que de très nombreux autres jeux allaient arriver prochainement et que de gros projets étaient en cours de développement dans ses studios. D'ailleurs, Oxenfree 2 devrait très certainement se faire une place de choix puisque, pour rappel, Night School Studios est sous l'égide de Netflix depuis son rachat en 2021.