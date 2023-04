Alors que Netflix régnait en maître sur le marché de la SVOD, l'acteur américain a vu la concurrence débouler à toute vitesse ces dernières années. Amazon Prime Video, mais aussi Apple TV ou encore Disney+ ne comptent pas jouer les faire-valoir. Chaque plateforme possède ses propres qualités et des contenus exclusifs. Ces derniers pèsent lourd dans la balance du consommateur qui ne peut pas souscrire à toutes les offres au moment de s'abonner. Netflix propose de nombreux contenus originaux et, contrairement à ses concurrents, énormément de dramas coréens. Ces séries venues de Corées du Sud sont de plus en plus populaires en France. On vous présente l'une d'entre elles. Elle se nomme The Glory et nous sommes convaincus qu'elle va vous tirer quelques larmes.

The Glory, le harcèlement scolaire traité avec justesse

On vous conseille d'avoir le cœur bien accroché avant de vous lancer dans The Glory. Le drama ne lésine pas sur la violence physique et psychologique pour émouvoir le téléspectateur. La série raconte l'histoire de Moon Dong-eun. Durant ses années lycée, elle subit d'atroces violences de la part d'une bande d'étudiants. Devenue adulte, Moon Dong-eun va monter un plan pour se venger de ses bourreaux. Comme souvent avec les dramas coréens, l'émotion est au rendez-vous. Les horribles sévices dont Moon Dong-eun a été victime plus jeune sont très difficiles à regarder. The Glory traite le sujet du harcèlement scolaire sans artifice, mais de manière très crue. On alterne entre le présent et le passé (parfois un peu trop) pour mieux comprendre la mentalité du personnage principal et de ses agresseurs. Tous, livre une prestation magistrale durant les 16 épisodes de la saison 1 de The Glory. Des épisodes quasiment tous de très bonne qualité, même si l'intrigue avance parfois un peu trop lentement.

Une série touchante, mais qui demande de l'investissement

C'est le seul point sur lequel The Glory est vraiment critiquable. Le drama se veut tellement sobre, à ne pas vouloir provoquer des retournements de situation forcés juste pour nous surprendre, qu'on se demande parfois pourquoi certains épisodes durent 1h alors qu'ils pourraient tenir en 30 minutes. Un souci qui disparaît rapidement à la moitié de la saison. Ce choix permet surtout d'explorer plus en profondeur les séquelles visibles et invisibles laissées par le harcèlement scolaire. Le show aborde aussi le thème de la vengeance, sans manichéisme. The Glory est un drama déchirant à ne pas manquer sur Netflix. Si vous préférez les séries un tout petit plus légères, foncez sur Stranger. Les deux dramas ont le même réalisateur, Ahn Gil-Ho.