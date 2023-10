Netflix accompagne notre quotidien depuis des années maintenant. La plateforme de SVOD s’est imposée comme une référence en la matière, et beaucoup d'autres acteurs se sont lancés dans la course par la suite, comme Disney avec Disney+ ou Amazon avec Prime Video. C’est désormais à celui qui aura les meilleurs programmes, les meilleurs films et séries exclusives et le plus gros catalogue. Pour le moment, c’est bien Netflix qui est en tête, suivi de très près par ses camarades, cela dit. Pourtant, la plateforme au N rouge revient de loin, de très, très loin même.

Netflix tourne une page importante de son histoire

Avant de devenir l’un des leaders de la SVOD, Netflix était une entreprise de location de DVD. La particularité de cette dernière était de proposer des envois postaux, là où la plupart des maisons de location ne proposaient que de la location de cassettes et de DVD dans des magasins, à l'instar de Blockbuster, chaîne très connue de l'autre côté de l'Atlantique. Netflix a pédalé un peu dans la semoule lors de son lancement en 1999, mais l’entreprise finira par percer et se faire une place de choix dans les foyers. En 2007, Netflix lance la location de films et séries sur PC, un premier pas dans le monde de la vidéo à la demande ou VOD. Le succès est au rendez-vous. Durant les années qui suivent, Netflix s’étend à tous les continents et presque tous les pays.

Des partenariats sont signés avec la concurrence pour permettre à des services plus petits de profiter du support de Netflix pour diffuser le contenu dans certains pays. La recette fonctionne et l’entreprise se porte à merveille. Au fil de son expansion, le service Netflix mute pour devenir la plateforme incontournable que l’on connaît aujourd'hui. En 2020, Netflix opère même un virage très important et décide de couper petit à petit ses autres services. En 2022, l’entreprise signait la mort définitive de son service de location de DVD. Le 23 septembre 2023, les derniers films trouvaient preneur et les stocks commençaient à se vider. Il y a quelques jours, Netflix écoulait enfin son ultime DVD, une copie de True Grit, un western des frères Coen.

C'est la fin d'une ère, mais pas question de faire machine arrière

C’est la fin d’une ère pour Netflix, qui vient donc de tourner une page importante de son histoire, mais l’entreprise n’avait pas trop le choix. La location de films et séries en format DVD et Blu-ray ne rapportait presque plus. En 2022, cela n'a rapporté que 147 millions de dollars, alors que le service SVOD en a rapporté près de 8 milliards au premier trimestre de 2023 uniquement. Autant vous dire que les calculs sont vite faits. Netflix est un phénomène qui a marqué à jamais notre quotidien, mais aussi toute l’industrie. De vieux briscards du cinéma crachent encore au visage de ces services, mais ils évoluent et deviennent de plus en plus importants et influents.

Des programmes Netflix ont par exemple déjà été oscarisés. Un grand nombre de réalisateurs de renom profitent de la souplesse de la plateforme pour proposer des essais ou des projets qu’ils n’auraient jamais pu faire aboutir au cinéma ou à la télévision traditionnelle. Un grand nombre de réalisateurs ont également gagné leurs premiers galons sur le service SVOD. Sans oublier tous les programmes, films et séries des pays étrangers qui passaient jusqu'ici inaperçus. Difficile d’imaginer que des séries comme La Casa de Papel ou encore Squid Game auraient pu connaître un tel succès sur les médias traditionnels. C’est une toute autre époque qui a également ses revers, comme l’augmentation quasi constante des abonnements, qui ont pris plusieurs euros depuis la création du service, service qui s’étoffe, certes, mais tout de même. Sans oublier cette chasse aux sorcières qui a valu à Netflix une bourrasque de critiques, la fameuse restriction du partage de compte. Qu’à cela ne tienne, Netflix ne s’est jamais aussi bien porté, et une longue vie l’attend. Les nouveautés sont légion, les abonnés n’ont jamais été aussi nombreux, et les films et séries inédites se multiplient à une vitesse folle.