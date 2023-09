Netflix est habitué au succès. Il faut dire ce qui est, la plateforme enchaîne les films et séries qui cartonnent et font exploser les records. Mais l'une d'entre elles a tout pulvérisé, plus que les autres. Cette série, c'est Squid Game. Impossible d'être passé à côté de ce véritable phénomène sorti fin 2021. Un raz-de-marée venu tout droit de Corée du sud qui met en scène une sorte de téléréalité vicieuse dans laquelle de pauvres bougres sont obligés de participer à des jeux meurtriers afin de gagner une énorme somme d'argent et ainsi recouvrir l'intégralité de leur dette. La particularité ici, c'est que les jeux sont enfantins, c'est le cas de le dire.

Squid Game «pour de vrai», c'est bientôt sur Netflix

Une série qui a totalement bouleversé les codes du genre et fait exploser Netflix dès sa sortie. Le succès est immédiat, le monde entier en parle, et la plateforme au N rouge cumule les millions d'heures de visionnage. C'est un véritable séisme qui propulsera la Corée au rang de maître de la série TV. Si on connaissait le pays pour ses films, le voilà maintenant devenu incontournable sur Netflix. L'avenir nous confirmera que les séries coréennes ont la cote et que d'autres succès emboîteront le pas de Squid Game, mais sans jamais le surpasser.

Grâce à cette popularité, Squid Game s'est assuré un avenir radieux. La saison 2 est visiblement entrée en tournage cette année, et bien que l'on n'ait pas trop de nouvelles, elle devrait donc finir par se montrer d'ici l'année prochaine. Mais avant ça, la franchise reviendra sur nos écrans et s'ancrera dans notre réalité. Oui, cette fois c'est Squid Game, mais pour de vrai.

Une téléréalité hors du commun

Squid Game est une sorte de jeu télé dans la série, et c'est désormais une téléréalité. Oui, le jeu le plus sadique du monde s'est trouvé un format et arrivera prochainement sur Netflix. En reprenant à l'exactitude les codes de la série, la téléréalité Squid Game : Le Defi proposera à un grand nombre de participants de jouer à des jeux enfantins où chaque erreur sera fatale. Bon, pas d'exécution, vous vous en doutez, on n'est pas encore dans Black Mirror, mais ce sera l'élimination pure et simple du jeu. La bande-annonce promet en tout cas quelque chose d'extrêmement fidèle, que ce soit en termes de décor, de jeu ou de mise en scène. Les candidats joueront au jeu dans Squid Game : Le Defi dès le 22 novembre prochain, dans l'espoir de pouvoir mettre la main sur un cash prize de 4,56 millions de dollars. Oui, c'est absolument énorme, tout s'annonce démesuré.