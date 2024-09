Nous voilà en automne, la saison du binge-watching et des grosses sorties de jeux vidéo arrive. Netflix profite du rafraîchissement de la météo pour garnir son catalogue de nouveautés, comme Prime Video, Disney+ et Max. Si le début du mois de septembre a été plutôt chargé, cette nouvelle semaine est quant à elle un peu plus calme. On sent que c’est la fin du mois.

Tous les films Netflix de la semaine du 23 au 29 septembre 2024

Côté films, c’est la bonne humeur qui domine avec deux comédies à la fois drôles et touchantes. De l’humour à la française avec Ahmed Sylla et Dany Boon dans Le Dindon, mais aussi une touche américaine avec Rez Ball. Une comédie touchante sur des ados américains qui tentent de se faire une place dans un grand championnat de basket.

Autre moment fort de la semaine, la sortie de Will & Harper, qui retrace le road trip touchant de l’acteur Will Ferrell et de Harper Steele lorsque ce dernier a fait son coming out trans. Une histoire d’amitié et une quête personnelle qui va au-delà de leur propre relation.

25/09 Le Dindon - comédie française avec Ahmed Sylla et Dany Boon.

26/09 Un Vrai Gentleman

27/09 Rez Ball - une comédie sur des ados amérindiens qui tente tout pour se faire une place dans un grand championnat de basket. Will & Harper - L’acteur Will Ferrell et son meilleur ami (30 ans d’amitié) Harper Steele partent en road trip lorsque ce dernier fait son coming out trans. Une histoire forte.



Toutes les séries de la semaine du 23 au 29 septembre 2024

Chez les séries, il y a encore moins de sorties. Les séries évèneemnt du mois de septembre comme Emily in Paris ou encore Prison Break sont déjà dispo, et il ne reste que quelques petites choses très attendues pour finir le mois.

Netflix remet le couvert avec Nous voulons tous être sauvés, qui accueille sa saison 2 cette semaine, mais c’est surtout l’autre sortie qui est notable. Une nouvelle série très attendue par les spectateur, portée par un duo d’acteurs très apprécié et que l’on voit finalement trop peu. On retrouve donc Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach) dans une série humoristique qui s’annonce déjà décapante. Lui est un rabbin véreux sans trop de scrupules, elle est une jeune femme qui se fait beaucoup trop remarquer pour ses coups d’éclat, en plus d’être sceptique et irascible au possible. Un duo que tout oppose, et pourtant…