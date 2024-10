Le mois d'octobre arrive dans son dernier quart et nos plateformes SVOD tirent leurs dernières cartouches avant de passer au mois suivant. Netflix a déjà joué la plupart de ses grosses cartes, à l’instar de la concurrence, mais le géant a encore quelques atouts dans son sac pour tenir tête à Prime Video, Disney+ et Max qui ont tous leurs arguments. Cette semaine, Netflix vise à divertir toute la famille avec un film issu d’une licence de jeu archi culte, et devrait faire plaisir à des milliers de spectateurs avec la saison 2 d’une série coréenne vraiment très appréciée.

Tous les films Netflix de la semaine du 21 au 27 octobre 2024

Cette semaine sur Netflix, la France est à l’honneur avec deux longs métrages bien de chez nous. Tout d’abord Adieu les cons, une comédie efficace réalisée et avec Albert Dupontel,qui nous a déjà signé un chef d'œuvre dispo sur Netflix, mais aussi Virginie Efira et Nicolas Marié pour ne citer qu’eux. On y suivra le parcours d’une femme quadragénaire qui part à la recherche de sa fille qu’elle a dû abandonner jeune. Sur son chemin, elle fait la rencontre de deux autres personnes ayant eux aussi leur propre problème et s'entraideront tous les trois, formant un groupe haut en couleur.

Second film Netflix, attendu celui-ci cette fois, Loups-Garous, adaptation farfelue du célèbre jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux. Une famille trouve un étrange jeu du Loups-Garous et lance une partie. Sauf que cette dernière ne va pas se dérouler comme prévu. Ils seront tous projetés dans un univers moyenâgeux devant obligé de carrément vivre la partie, en tant que villageois. Une adaptation qui s’annonce amusante et ludique portée par des visages bien connus comme Jean Reno, Franck Dubosc ou encore Suzanne Clément