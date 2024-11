Netflix met le paquet cette semaine et sans trop forcer en plus puisque ce sont bien deux grosses séries attendues qui vont tenir la baraque à elles seules.

Nouvelle semaine, nouvelles sorties sur Netflix qui continue de garnir son catalogue avec des films et séries en pagaille. Après nous avoir décoché la première partie d’Arcane, difficile pour la plateforme de faire plus fort que ça. Ah si, nous diffuser la seconde partie ! Mais le géant de la SVOD a quand même quelques autres programmes dans sa besace pour venir tenir tête à Disney+, Prime Video ou encore Max, notamment la suite de Cobra Kai. Oui, il n’y a que des séries ce mois-ci.

Tous les films Netflix de la semaine du 11 au 17 novembre 2024

Côté films, pas de grosses dingueries cette semaine, mais quelques longs-métrages de Noël supplémentaires. Des comédies romantiques ou comédies, tout court avec Santa & Cie et Mon bel homme des neiges. Pour le reste, ce ne sont que deux documentaires qui viendront marquer la semaine. Le Retour du King : Chute et Apogée d’Elvis Presley se concentre comme indiqué au légendaire chanteur et à toute sa carrière. Le second documentaire Netflix raconte l'histoire incroyable de quatre enfants indigènes rescapés d'un crash d’avion en pleine jungle colombienne et qui ont survécu pendant près de 40 jours seuls avant d'être retrouvé par un garde.

13/11 Mon bel homme des neiges Le Retour du King : Chute et apogée d’Elvis Presley - documentaire

14/11 Les Enfants Perdus : 40 jours dans la jungle - documentaire

17/11 Santa & Cie



Toutes les séries de la semaine du 11 au 17 novembre 2024

C’est surtout avec ses séries que Netflix se démarque cette semaine puisque l’on va avoir le droit à la suite de deux programmes adorés. Oui, la saison 2 d’Arcane continue cette semaine après nous avoir décroché la mâchoire avec ses trois premiers épisodes. Trois nouveaux seront disponibles dès le 16 novembre. Même son de cloche avec Cobra Kai qui nous diffusera la seconde partie de sa saison 6 avant le grand final, de la saison et de la série, prévu pour 2025. Du lourd donc cette semaine.