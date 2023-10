Toutes les nouveautés Netflix de novembre 2023 sont connues et il y a de quoi faire ! Nouvelles séries, saisons très attendues, films à gogo et une bonne dose d'animes... Voici la liste des films et séries qui arrivent !

Chaque mois, Disney+, Prime Video et Netflix redoublent d'efforts pour proposer du nouveau contenu sur leur plateforme respective. La firme au N rouge est d'ailleurs réputée pour sa capacité à multiplier les programmes divers et variés et pour ajouter des dizaines de nouveautés chaque mois. On n'a pas vraiment le temps de respirer sur Netflix, et novembre 2023 s'annonce d'ailleurs particulièrement chargé.

Après un mois d'octobre déjà riche en nouveaux programmes et en suites de séries très attendues, Netflix bombarde ses utilisateurs de films, séries, animes et documentaires avant de s'attaquer à la période de Noël.

Netflix sort le grand jeu avec ses séries de novembre 2023

Ce mois-ci sur Netflix, il y en a pour tous les goûts. Dans un premier temps, de très nombreuses séries à succès vont avoir le droit à leur nouvelle saison. On pense notamment au Tailleur qui va enchaîner sur sa troisième saison, mais surtout à The Crown, qui nous promet une saison 6 riche en émotions. Ce sera aussi le mois de la nouveauté avec une série de téléréalité extrêmement attendue : Squid Game : le Défi. La franchise phénomène revient pour un tout nouveau programme épisodique qui, cette fois, nous fait suivre une vraie émission inspirée de la série culte. Très prometteur !

Enfin, on notera l'arrivée de l'anime Onimusha qui transpose sur nos écrans la célèbre licence de Capcom. À défaut d'avoir un nouveau jeu, on se contentera de ça. Et si la série sent très bon, c'est surtout parce qu'elle est chapeautée par le même réalisateur que Castlevania: Nocturne. En fin de mois c'est aussi la série animée Scott Pilgrim qui viendra cartonner sur nos écran. Le retour d'une franchise que l'on attendait même plus !

Toutes les séries et Animes Netflix de novembre 2023

LES SERIES

Cigarette Girl - 2/11

Synopsis : « Dans les années 60, une brillante jeune femme en quête d'identité et d'amour défie la tradition au sein de l'industrie indonésienne des cigarettes aux clous de girofle.»

Toute la lumière que nous ne pouvons voir - 2/11

Synopsis : « Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le destin d'une adolescente française aveugle croise celui d'un jeune soldat allemand. D'après le best-seller d'Anthony Doerr. »

Le Mauvais Camp : La série - 3/11

Synopsis : « Lorsqu'un coup de filet médiatisé laisse un poste vacant parmi les barons de la drogue du Brabant, Eddy Beaumont voit une occasion en or de renflouer ses comptes. »

Le Tailleur : Saison 3 - 3/11

Synopsis : « Submergé par ses sentiments grandissants pour Esvet, Peyami doit faire un choix difficile entre leur amour et son amitié de toujours avec Dimitri. »

Selling Sunset : Saison 7 - 3/11

Synopsis : « Les agentes s'activent pour rester dans la course sur un marché de l'immobilier difficile. Y parviendront-elles malgré les rancunes et les tensions qui se sont installées ? »

Daily Dose of Sunshine - 3/11

Synopsis : « Une infirmière au grand cœur met tout en œuvre pour apporter un rayon de soleil aux patients de son service de psychiatrie, malgré un certain nombre de difficultés. »

At the Moment -10/11

Synopsis : « Cette série d'anthologie qui se déroule pendant la pandémie raconte dix histoires uniques de passion amoureuse ou de peine de cœur. »

Le Code du crime -14/11

Synopsis : « Pour mener à bien leur enquête sur un cambriolage défiant toute mesure, des agents fédéraux doivent se montrer créatifs. »

Suburræterna - 14/11

Synopsis : « Alors que le chaos règne sur Rome, des tensions émergent entre les clans, mettant en péril des alliances établies. Le monde de "Suburra" prend un nouveau tournant. »

Feedback -15/11

Synopsis : « Entre ses difficultés familiales et sa mémoire défaillante dues à ses problèmes d'addiction, une ancienne star du rock se lance à la recherche effrénée de son fils disparu. »

The Crown : Saison 6 Partie 1 -16/11

Synopsis : « Alors que les jours de Diana, adulée par le peuple, sont comptés et que la monarchie est sur la sellette, la reine Élisabeth II s'interroge sur son héritage et sa lignée. »

Sur l'autel de la famille : Saison 2 -17/11

Synopsis : « Hantée par son passé, Gloria ne recule devant rien pour construire un avenir pour sa famille, alors que de nouvelles intrigues et de nouveaux mystères surgissent dans son quartier. »

Squid Game : Le défi - 22/11

Synopsis : « Un seul gagnant sur 456 joueurs. Un seul prix de 4,56 millions de dollars. Le phénomène mondial devient réalité avec des jeux inspirés de la série originale et des défis inédits. »

Une famille presque normale - 24/11

Synopsis : « L'univers apparemment idéal d'un couple et de sa fille se brise quand un meurtre choquant prouve qu'ils sont prêts à prendre des risques désespérés pour se protéger mutuellement. »

Comedy Royale - 28/11

Synopsis : « Triées sur le volet par des stars de la comédie coréenne, cinq équipes d'humoristes en devenir s'affrontent pour avoir la chance d'animer un programme Netflix. Fous rires garantis. »

Love like a K-Drama - 28/11

Synopsis : « Peut-on vraiment tomber amoureux en jouant dans un drama coréen romantique avec des scènes de baiser ? Cette émission de téléréalité s'attache à huit actrices et acteurs coréens et japonais qui vivent ensemble et essayent de décrocher les rôles principaux dans six mini-dramas… »

Obliterated - Chargés à bloc - 30/11

Synopsis : « Une unité d'élite des forces spéciales doit déjouer une menace qui pourrait pulvériser Las Vegas dans cette série d'action comique survoltée des créateurs de "Cobra Kai".»

Virgin River : Saison 5 Partie 2 - 30/11

Synopsis : « Mel s'adapte à son nouveau rythme de vie et Jack entreprend de développer son activité, tandis que Virgin River fait face à de nouvelles révélations et menaces. »

LES ANIMES

Onimusha - 2/11

Synopsis : « Muni d'une arme démoniaque, un vagabond maître dans l'art du maniement de sabre fait équipe avec une confrérie de samouraïs pour écraser une révolte de morts-vivants. »

BLUE EYE SAMURAI - Blue Eye Samurai - 3/11

Synopsis : « Cherchant à se venger du père blanc qui a fait d'elle une paria dans le Japon de l'époque d'Edo, une jeune guerrière se fraye un chemin sanglant vers son destin. »

Akuma Kun - 9/11

Synopsis : « Akuma-kun, un garçon élevé par un démon, enquête avec son partenaire à moitié humain, Mephisto III, sur des mystères et des meurtres liés à des phénomènes paranormaux. »

Scott Pilgrim prend son envol -17/11

Synopsis : « Quand il rencontre la fille de ses rêves, Scott Pilgrim découvre qu'il va devoir éliminer ses sept ex cruels avant de pouvoir sortir avec elle. Et ses épreuves ne font que débuter. »

My Daemon - 23/11

Synopsis : « Résolu à sauver sa mère, un garçon au grand cœur entreprend avec sa minuscule amie daémon un périple à travers un Japon post-apocalyptique pris en étau par des forces obscures. »

Onmyôji : Celui qui parle aux démons -28/11

Synopsis : « Dans l'enclave privilégiée de la cour impériale, un mystique brillant se lie d'amitié avec un musicien de génie et tous deux vont élucider des affaires liées au royaume des démons. »

Une tonne de films Netflix en novembre 2023

Côté films, Netflix ne fera peut-être pas dans le sensationnel, mais il proposera tout de même quelques programmes intéressants. Déjà, il y aura le film français Les Voleuses porté par Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos et Manon Bresch. Une comédie d'action qui suit trois femmes, chacune experte dans un domaine et prête à tout pour gagner leur liberté et arrêter d'être en cavale.

Ensuite, de l'action encore une fois, avec The Killer qui attirera notre attention. Un long métrage à destination de Netflix qui nous raconte le voyage sanglant d'un tueur professionnel ayant tourné le dos à ses employeurs. Au casting de ce long métrage, on retrouve Michael Fassbender (Prometheus), et derrière la caméra, c'est David Fincher, le maître du thriller à qui l'on doit notamment Seven ou encore The Game, deux films désormais cultes. Autant vous dire que The Killer sent plutôt bon.

Les films de novembre 2023

Voleuses - 1/11

Synopsis : « Lassée de la clandestinité, une voleuse professionnelle décide de se ranger… après une dernière mission de routine avec sa complice de toujours et une fougueuse nouvelle recrue. »

Nuovo Olimpo - 1/11

Synopsis : « Dans la Rome des années 70, Enea et Pietro se rencontrent par hasard dans un cinéma. Naît alors une passion inoubliable entre les deux hommes… que le destin séparera. »

Locked In -1/11

Synopsis : « Intriguée par les blessures dont souffre une patiente comateuse, une infirmière dévouée découvre un jeu de rivalités, d'infidélités, de trahisons… et même un meurtre. »

La Saison des ouragans -1/11

Synopsis : « La découverte par un groupe d'enfants d'un cadavre flottant dans un canal dévoile une réalité brutale et les sombres secrets d'une petite ville. »

Insubmersible -3/11

Synopsis : « À 60 ans, l'athlète Diana Nyad entreprend de réaliser le rêve le plus fou de sa vie : relier Cuba à la Floride à la nage sur une distance de plus de 160 kilomètres. »

Vacaciones de verano - 3/11

Synopsis : « Deux amis perdent leur travail et se retrouvent animateurs jeunesse dans un hôtel de luxe. Ils décident d'y emmener leurs enfants, en douce. »

The Killer - 10/11

Synopsis : « Après un désastre évité de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même, dans une mission punitive à travers le monde qui n'a soi-disant rien de personnel. »

The Netflix Cup - 14/11

Synopsis : « Des pilotes de Formule 1 et des golfeurs du PGA Tour participent à une compétition prestigieuse sur le parcours 18 trous du Wynn Las Vegas (en direct et en VO). »

Best. Christmas. Ever! - Bonjour l'esprit de Noël ! - 16/11

Synopsis : « Lorsqu'un coup du destin réunit leurs familles pour Noël, Charlotte saisit l'occasion de démontrer que la vie de sa vieille amie Jackie est trop belle pour être vraie. »

In Love and Deep Water - 16/11

Synopsis : « Romance, mystère et pagaille règnent à bord d'un paquebot de luxe qui vogue vers la mer Égée tandis qu'un majordome et une passagère tentent d'élucider un meurtre déconcertant. »

Les Rois de Queenstown -17/11

Synopsis : « Lorsque son père décède, une ancienne gloire du football retourne là où il a grandi et peine à créer des liens avec son fils, un joueur prometteur avec des rêves plein la tête. »

All-Time High - Nouveaux riches - 17/11

Synopsis : « Entre un arnaqueur dans la dèche et une millionnaire en crypto, le courant passe plutôt bien. Est-elle la cible idéale… ou l'escroc est-il sur le point de se faire escroquer ? »

Bayard Rustin - 17/11

Synopsis : « Déterminé à bouleverser l'histoire des droits civiques aux États-Unis, le militant Bayard Rustin affronte racisme et homophobie en orchestrant la marche sur Washington de 1963. »

Believer 2 - 17/11

Synopsis : « Bien décidé à découvrir la vérité, un policier enquête sur le plus grand cartel de drogue d'Asie et sur son mystérieux chef avec qui il a encore des comptes à régler. »

Histoire d'un crime : Le styliste des stars colombiennes - 22/11

Synopsis : « Un styliste plein d'avenir est trouvé mort poignardé chez lui. Le jeune détective chargé de l'enquête a 20 jours pour résoudre l'affaire. Inspiré de faits réels. »

Dernier appel pour Istanbul - 24/11

Synopsis : « Après une rencontre fortuite à l'aéroport, deux personnes mariées passent une nuit mémorable à New York, empreinte de désir et de tentation. »

DOI BOY - 24/11

Synopsis : « Un réfugié se crée une nouvelle identité en tant que travailleur du sexe en Thaïlande et se retrouve entraîné par un client dans un jeu dangereux, mais qui pourrait lui changer la vie. »

Mariage à retardement - 4/11

Synopsis : « Alex et Eva ont choisi de se marier à l'endroit exact où leurs chemins se sont croisés, mais avec une série d'imprévus hilarants, rien ne se passe comme prévu. »

Personne n'est obligé de me croire -24/11

Synopsis : « La carrière et la vie d'un écrivain connaissent un rebondissement inattendu quand il croise le chemin de dangereux criminels juste avant de s'installer à Barcelone. »

Family Switch - 30/11

Synopsis : « Une famille plonge dans le chaos à quelques jours de Noël quand parents et enfants se retrouvent dans la peau les uns des autres lors d'un rare événement cosmique. »

Hard Days -30/11

Synopsis : « Déjà assailli de problèmes, un flic désespéré pense avoir couvert ses traces lors d'un délit de fuite. Mais un mystérieux témoin a relevé sa plaque d'immatriculation. »

Le plein de documentaires pour novembre 2023

Enfin, le mois de novembre sera également particulièrement riche en documentaires sur Netflix avec Les Mystères de la foi, qui reviendra sur l'histoire cachée des religions et de leurs symboles, Sly : Stallone par Stallone, un focus sur la carrière du légendaire Sylvester Stallone, de Rocky à The Expendables en passant par Rambo. On notera également le documentaire assez tendu Racisme : Une autre histoire de l'Amérique qui revient sur des années très difficiles pour la communauté noire qui, malheureusement, subit encore l'horreur du racisme d'antan dans certaines régions aujourd'hui.

Jusqu'à ce que le meurtre nous sépare : Mini-série -1/11

Synopsis : « Jens Soering a-t-il assassiné les parents de sa petite amie en 1985 ? Ou était-ce elle ? Cette série documentaire aborde les mystères qui continuent d'entourer l'affaire. »

Les Mystères de la foi - 1/11

Synopsis : « Ces trésors sacrés auxquels on attribue des pouvoirs miraculeux sont conservés sous clé. Découvrez l'histoire de ces reliques catholiques… et le mystère qui les entoure. »

René Higuita: Comme un scorpion en cage - 2/11

Synopsis : « Ce documentaire Netflix raconte la vie du gardien colombien René Higuita, sa carrière révolutionnaire et la naissance du "scorpion", de ses origines modestes au statut de légende du foot. »

Sly: Stallone par Stallone - 3/11

Synopsis : « Sa passion pour le cinéma lui a permis d'échapper à une enfance difficile. D'outsider à légende hollywoodienne, Sylvester Stallone raconte comment il s'est fait un nom. »

Robbie Williams - 8/11

Synopsis : « Après 25 ans de carrière solo exceptionnelle, Robbie Williams revient sur ses jeunes années et sur sa vie passée sous le feu des projecteurs. »

Twin Flames : Les dérives d'un univers de rencontres - 8/11

Synopsis : « Dans cette série documentaire, d'anciens disciples racontent les pratiques inquiétantes d'un couple à l'origine d'un business spirituel proposant de trouver le grand amour. »

L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde - 8/11

Synopsis : « Comment un conflit entre la femme la plus riche du monde et sa fille a-t-il tourné au scandale national ? Cette série documentaire captivante raconte toute l'histoire. »

Cyberbunker : Les dessous du darknet - 8/11

Synopsis : « Ce documentaire révèle comment un groupe de hackers a rendu possibles les pires trafics du Web depuis un bunker de la Guerre froide situé dans une paisible bourgade allemande. »

L'Egyptian Theatre, monument du cinéma hollywoodien - 9/11

Synopsis : « Guillermo del Toro, Rian Johnson et d'autres grandes figures du cinéma reviennent sur le passé du célèbre Egyptian Theatre de Los Angeles, qui retrouve sa gloire d'antan. »

Le Parcours des gangsters - 14/11

Synopsis : « Sous forme de guide sombre et satirique, cette série explore l'ascension et la chute des gangsters les plus célèbres de l'histoire, ainsi que leurs tactiques pour réussir. »

The Dads - 17/11

Synopsis : « Dans ce documentaire, cinq papas évoquent leur amour, leurs espoirs et leurs craintes pour leurs enfants trans lors d'une partie de pêche avec le père de Matthew Shepard. »

Racisme : Une autre histoire de l'Amérique 20/11

Synopsis : « À l'aide d'animations innovantes et d'avis d'experts, ce documentaire inspiré du best-seller d'Ibram X. Kendi explore l'histoire des idées racistes aux États-Unis. »

La Part du lion : Comment la cuisine afro-américaine a changé les États-Unis : Saison 2 - 22/11

Synopsis : « Le chef et écrivain Stephen Satterfield met cuisiniers et universitaires à table pour explorer l'histoire et le savoureux impact culturel de la cuisine noire aux États-Unis. »

Un chirurgien qui vous veut du bien ? - 29/11

Synopsis : « Cette série documentaire Netflix sur un chirurgien thoracique célèbre pour ses travaux en médecine régénérative dénonce l'une des plus graves fraudes de l'histoire médicale moderne. »