Dans les adaptations Netflix, il y a souvent à boire et à manger. Si certaines ont franchement bien fonctionné, comme One Piece ou Avatar le Dernier Maître de l’Air, bien que cette dernière série divise, d’autres se sont ratées comme Resident Evil par exemple. Toutefois, lorsqu’un film ou une série issue d’une licence ultra populaire débarque, c’est toujours un gros événement. C’est le cas aujourd’hui avec le nouveau programme de la plateforme qui, en plus de surfer sur une franchise archi-connue et très appréciée par les fans d’anime, s’offre un réalisateur de grand talent.

Une nouvelle adaptation évènement sur Netflix, un futur carton ?

Des extraterrestres qui prennent possession des humains en toute discrétion et dont les transformations déforment le corps humain dans des proportions grotesques et parfois même carrément dérangeantes. Ça ne vous dit rien ? On parle pourtant d’un manga très populaire, Parasite (ou Parasyte) dessiné par Hitoshi Iwaaki puis adapté en anime dans les années 2010. Mais après avoir cartonné en format manga, anime et même film, Parasyte revient en format série live action avec Parasyte The Grey, et c’est dispo dès maintenant sur Netflix.

Ce n’est ni un reboot, ni une suite, mais bel et bien une adaptation. La série nous fera suivre les péripéties d’une jeune femme devant apprendre à cohabiter avec l’un de ces fameux parasites aliens qui, bizarrement, n’est pas aussi hostile qu’attendu, ce qui n’est pas vraiment le cas de ses congénères ayant pris possession d’un très grand nombre d’hôtes.

La bande-annonce, disponible depuis quelques temps, donne déjà le ton. Visuellement, non seulement Parasyte The Grey semble particulièrement fidèle, mais aussi très impressionnant. À mi-chemin entre The Thing et The Faculty, cette invasion de créatures ne se fera pas sans affrontements dégueux entre humanoïdes possédés désormais capables de mutations physiques peu ragoutantes. Derrière la caméra, c’est le réalisateur Yeon Sang-Ho, réalisateur coréen à succès à qui l’on doit notamment Le Dernier Train pour Busan ou encore Peninsula et Hellbound. Sur le papier, Parasyte The Grey a donc tout pour plaire et attirer les amateurs de science-fiction, reste à voir maintenant ce que vaut réellement la série sur la longueur.