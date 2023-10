Une série très attendue arrive enfin sur Netlfix et devrait ravir les amateurs de frissons et de thrillers horrifiques. Un réalisateur de talent et un casting 5 étoiles sont au programme de cette nouvelle production qui s'annonce déjà comme un vrai petit succès.

Comme Prime Video et Disney+, Netflix aussi a préparé Halloween en faisant le plein de films et de séries horrifiques. En plus de puiser dans un catalogue de programmes cultes déjà bien connus des amateurs de frissons, la plateforme SVOD pourra capitaliser sur quelques nouveautés, notamment une série très attendue qui fait d'ailleurs partie des grosses sorties Netflix du mois d'octobre. Et ça débarque dès aujourd’hui en streaming.

Une nouvelle série très attendue débarque enfin

Mike Flanagan, ça vous dit quelque chose ? C’est un réalisateur de talent à qui l’on doit quelques succès sur Netflix comme The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ou encore The Midnight Club. Du thriller et de l’horreur donc, qui ont plutôt bien marché sur Netflix justement. L'homme revient aujourd’hui, épaulé par Trevor Macy, producteur bien connu de la scène avec qui Flanagan avait d’ailleurs déjà travaillé sur Hill House notamment. Tous deux nous pondent aujourd’hui La Chute de la maison Usher, une nouvelle série inspirée d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe.

On y suit une famille prestigieuse, une dynastie même, qui cache de très nombreux secrets. Tout va bien pour eux jusqu’au jour où quelque chose s’en prend aux membres de la famille un à un, une mystérieuse femme qui semble connaître tous leurs secrets...

Comme d’habitude avec Flanagan, on ne s’arrêtera pas à quelques lignes de synopsis et une bande-annonce, car on sait que les œuvres de l'homme aiment jouer avec les spectateurs en proposant de nombreux rebondissements.

La Chute de la maison Usher est dispo sur Netflix !

Mais si La Chute de la maison Usher intrigue autant, c’est aussi grâce à son esthétique, son univers et surtout son casting. À l’affiche, on note notamment la présence de Mark Hamill, l’illustre Luke Skywalker des premiers Star Wars (s'il vous plaît), mais aussi la sublime Carla Gugino (Sin City), que l’on retrouve notamment au générique de The Haunting of Hill House. D’ailleurs, Flanagan s’est entouré d’un grand nombre d’acteurs déjà présents dans ses anciennes productions, comme Kate Siegel (Hill House, Bly Manor), Henry Thomas (Bly Manor) ou encore Matt Biedel (The Midnight Club), pour n'en citer que quelques-uns.

La Chute de la Maison d’Usher s’annonce tout aussi intrigante, mais bien plus sanglante, que les précédentes productions du réalisateur. Très attendue, la série de huit épisodes est désormais disponible sur Netflix. On vous laisse ici la bande-annonce pour vous mettre en appétit.

Attention, c’est très sanglant et explicite !