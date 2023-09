Netflix pourrait bien faire revenir l'une de ses séries les plus appréciés, carrément culte pour certain. Le géant de la SVOD fait du teasing et ca promet !

Si on connaît Netflix pour la quantité phénoménale de programmes que la plateforme propose, le géant au N rouge est également connu pour mettre fin à ses séries d’un claquement de doigts sans prévenir. On a l’impression que la série fonctionne, et finalement non, Netflix l’annule et on reste sur notre faim. Mais il arrive également que des séries très populaires finissent par revenir d’entre les morts, comme Warrior Nun par exemple, ou que d’autres séries enchaînent sur une nouvelle saison alors qu’on les pensait pourtant bel et bien terminées.

Netflix compte faire revenir une série ultra populaire !

Et c’est ce qui va arriver avec cette série très populaire de la plateforme, Alice in Borderland. Cette adaptation fidèle, mais aussi assez libre du manga éponyme a déjà eu le droit à deux saisons riches en rebondissements. La fin de cette dernière ne faisait d’ailleurs pas dans la dentelle et, comme pour le manga, se suffisait à elle-même. Mais visiblement, face au succès de l’adaptation, les showrunners et Netflix ont prévu une saison 3. C’est en tout cas ce que suggère un message codé récemment découvert sur une publicité Netflix à Shibuya au Japon, lieu très important dans la série par ailleurs. À l’heure où ces lignes sont écrites, tout est encore très vague et on attend une confirmation de la part du grand N rouge. On prendra donc encore des pincettes histoire de dire.

Une saison 3 pour Alice in Borderland ? (attention, spoilers éventuels)

Si une saison 3 d’Alice in Borderland voit le jour, deux options s’offrent à elle. La première, reprendre la suite du manga avec l’intrigue d’Alice in Borderland Retry qui nous catapulte un peu plus tard dans le futur avec un personnage principal désormais adulte et obligé de participer à de nouveaux jeux. La seconde option serait d’adapter Alice on Border Road, série dérivée de la saga initiale qui cette fois se concentre sur de nouveaux personnages et fait quelques révélations sur l’univers de la franchise. On y suit ici une lycéenne prise au piège dans le monde de Borderland et qui, elle aussi, se retrouve contrainte de participer à des jeux mortels.

Dans tous les cas, peu importe ce qui sera choisi pour cette éventuelle saison 3, les intrigues promettent une nouvelle fois beaucoup de rebondissements et des situations plus que tendues. Ca s'annonce donc assez énorme et les fans du manga le savent très bien. Reste maintenant à voir si tout cela sera officialisé. En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir les deux précédentes saisons sur Netflix.