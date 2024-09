Netflix a plusieurs succès à son arc, et certains sont déjà terminés ou on annonce leur fin imminente. On pense notamment à Cobra Kai, qui est en plein dans son ultime saison, ou encore Stranger Things qui la prépare encore. D'autres ont déjà fait leurs adieux comme Elite et Sweet Home. Mais heureusement, quelques séries qui cartonnent plein tube sont encore là et ne semblent pas prêtes de quitter le nid.

Netflix annonce déjà une suite pour ce gros carton

On la connaît depuis maintenant 4 saisons et notre chère première dame est même venue y faire un caméo, on parle bien d’Emily in Paris. Une série très feelgood qui suit les (més)aventures d’une jeune Américaine fraîchement débarquée dans la capitale française pour le travail. Évidemment, les choses ne se passent pas toujours comme prévu entre un milieu de la mode très select et les amourettes, Emily est pas mal secouée.

La série est un carton sur Netflix et son interprète Lily Collins est devenue une vraie star. La plateforme SVOD n’a donc aucune raison de se passer d’elle et c’est pour cette raison qu’Emily in Paris vient d’être renouvelée pour une saison 5. Pas de date de sortie bien entendu, mais ça arrivera normalement assez vite puisque les caméras ont à peine eu le temps de se poser qu'elles ont redémarré.

Pour cette prochaine saison, Emily débarquera visiblement à Rome, c’est en tout cas ce que prétend la seule et unique image partagée jusqu’ici. La fin de la saison 4 ne laisse également que très peu de place au doute, mais nous ne dirons rien au cas où.

En attendant, vous pouvez retrouver les quatre premières saisons d’Emily in Paris sur Netflix.