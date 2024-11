Netflix s’apprête à dire au revoir à une grande partie de ses programmes interactifs. D'ici le 1er décembre, le service de streaming retirera pas moins de 20 de ses 24 « Interactive Specials ». Il ne restera que quatre titres populaires. Il va donc falloir faire vite pour en profiter. Explications.

Netflix fait ses adieux à ces programmes

L'idée de ces programmes interactifs Netflix était de permettre aux spectateurs de faire leurs propres choix. En décidant de l’action des personnages, les utilisateurs pouvaient influencer le déroulement de l’histoire et, parfois, découvrir des fins différentes. Ce concept novateur rappelait l’expérience des jeux vidéo, tout en apportant quelque chose d’unique au monde du streaming. Beaucoup ont apprécié cette interaction, qui les poussait à regarder plusieurs fois pour explorer tous les scénarios possibles. Des contenus comme Bandersnatch, qui raconte l’histoire d’un développeur de jeux vidéo dans les années 1980, ont même captivé l’imaginaire des fans de la culture geek.

Mais aujourd’hui, Netflix a décidé de tourner la page. Selon un porte-parole de la plateforme, cette idée « a atteint son objectif ». Pour Netflix, l’heure est venue de concentrer ses efforts sur de nouvelles technologies et d’autres façons de divertir ses abonnés. Ainsi, même si les programmes interactifs ont séduit une partie des utilisateurs, le géant du streaming semble désormais privilégier des projets plus prometteurs pour l’avenir.

Une grosse liste en moins

Ce changement pourrait aussi être lié à une réorientation stratégique de Netflix. En se recentrant sur des contenus plus classiques, Netflix pourrait vouloir optimiser ses ressources et ses investissements. Les programmes interactifs demandaient en effet un travail technique et créatif conséquent, et il est possible que leurs résultats n’aient pas été à la hauteur des attentes.

Parmi les titres qui disparaîtront, on retrouve une diversité de genres :

Animals on the Loose: A You vs Wild Movie Barbie: Epic Road Trip Battle Kitty Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile Captain Underpants: Epic Choice-o-Rama Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal Cat Burglar Choose Love Headspace: Unwind Your Mind Johnny Test’s Ultimate Meatloaf Quest Jurassic World: Camp Cretaceous: Hidden Adventure Spirit: Riding Free: Ride-Along Adventure Stretch Armstrong: Breakout Boss Baby: Get That Baby! The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You Trivia Quest Triviaverse We Lost Our Human WWE: Escape the Undertaker You vs Wild: Out Cold

Les seuls programmes interactifs qui resteront sur Netflix sont :

Black Mirror: Bandersnatch Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend You vs Wild Ranveer vs Wild with Bear Grylls

Source : Netflix