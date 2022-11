Malgré l'échec critique cuisant de la série Resident Evil du 14 juillet 2022, Netflix ne souhaite pas abandonner l'idée d'adapter d'autres pépites du jeu vidéo en série. En effet, la plateforme de Streaming rouge a désormais dans le collimateur Gears of War, LA licence culte de chez Xbox.

Un film et une grosse série d'action sur Netflix ?

D'après le très sérieux The Hollywood Reporter, Netflix est semble t-il désormais titulaire des droits après de "longs mois de négociations" avec de nombreux concurrents. On se doute que des gros poissons du type Amazon ou HBO étaient aussi sur le coup. Pour l'occasion, Netflix s'associera aux développeurs de Gears, The Coalition, pour diffuser le film et les dessins animés à l'écran. Car oui, il ne s'agit pas uniquement d'une série mais aussi d'un film et on ne sait pas encore quelle forme celui-ci aura. Par contre on sait déjà que la série d'animation aura pour ambition d'être "pour les adultes", entendez par là avec une certaine violence inhérente à la saga en jeu vidéo.

Etant donné le genre action très prononcé, on peut imaginer pour le film Netflix un casting assez costaud (dans tous les sens du terme) avec pourquoi pas les habitués du genre du type Dwayne Johnson et Michelle Rodriguez. Pour le moment, aucun cinéaste ou producteur n'est attaché aux projets. Il va donc falloir se montrer patient pour en savoir un peu plus.

Tout ceci intervient à l'occasion du 16e anniversaire de la franchise Gears of War sur nos consoles (7 novembre 2006). Cela fait depuis 2007 que Hollywood s'intéresse à une adaptation de ce type et à l'époque c'était New Line qui avait obtenu brièvement les droits. Comme vous avez pu le voir, rien n'a eu lieu à l'époque.

Qu'attendez-vous de ce type d'adaptation Netflix pour un jeu vidéo aussi culte ? Avez-vous des attentes particulières ?