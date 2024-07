Lorsque l’on aime une série, c’est parfois un peu difficile quand tout s’arrête. Netflix est d'ailleurs un peu le champion dans cette catégorie puisque le géant de la SVOD n'hésite pas à mettre à mort ses séries parfois assez brutalement.

Mais depuis quelque temps, ça semble s’être calmé. Quoi qu’il en soit, même quand tout va bien, il faut savoir s’arrêter, toutes les bonnes choses ont une fin, même les meilleures séries.

L'une des meilleures séries Netflix fait ses adieux... en trois fois

En plus de Sweet Home et Élite, cet été, c’est Cobra Kai qui nous fait ses adieux après 6 saisons de bons et loyaux services. Cette suite de la série de films Karaté Kid a surpris tout le monde à sa sortie. Le succès est au rendez-vous, de nouveaux fans se sont accrochés à la franchise et à ses personnages tandis que les vieux de la vieille ont pu retrouver certains héros clés de leur enfance/adolescence.

Comme annoncé donc, Cobra Kai fermera le dojo une bonne fois pour toutes après sa saison 6. Mais au lieu d’arracher le pansement d’un coup, la série va y aller par étapes et divise sa saison finale en trois parties. On commencera donc ses adieux en douceur avec une première partie qui est d’ores et déjà disponible. Cinq premiers épisodes qui lancent les hostilités et amorcent les nouveaux enjeux pour conclure une bonne fois pour toutes l’affrontement entre les dojos rivaux de la vallée.

La partie 2 n’arrivera quant à elle qu’en fin d’année le 28 novembre, tandis que le grand final ne déboulera qu’en 2025. On n'a d’ailleurs aucune date à se mettre sous la dent pour le moment.