Netflix compte-il devenir le prochain gros concurrent de Xbox et son Game Pass ? Le géant du streaming a de grands projets et des ambitions sur le marché du cloud gaming.

Netflix a décidé d’enclencher la seconde dans le jeu vidéo. Si son service ne trouve pas preneur pour le moment, le géant du streaming souhaite se faire une place sur le marché. Après la fermeture de Stadia et les efforts de Microsoft pour devenir un pionnier du Cloud Gaming, c’est au tour de l’entreprise américaine d’annoncer son arrivée sur le secteur. Un futur gros concurrent au Xbox Game Pass et du xCloud ?

Netflix le digne successeur de Stadia ?

Netflix va se lancer plus fermement dans le Cloud Gaming. Le site TechCrunch a en effet relaté les propos de Mike Verdu, le directeur de la branche jeux vidéo de Netflix lors d’une conférence récente. Le géant du streaming veut s’imposer sur le marché, mais dit avoir tiré des leçons de l’échec de Google. En d’autres termes, Netflix Jeux n’ira pas concurrencer frontalement le Xbox Game Pass et le marché des consoles.

Nous n’avons pas l’intention d’essayer de remplacer les consoles, mais d'ajouter notre valeur. C'est un modèle économique complètement différent. On espère que le cloud deviendra un modèle de jeu très naturel où que l'on soit. Stadia était un succès technique. C'était fun de jouer dessus. Mais il y avait des soucis avec le modèle économique, c'est certain

Un nouveau studio et de grands ambitions

Netflix se veut clairvoyant sur le sujet et prendra en compte les envies des joueurs et le marché pour éviter un échec cuisant comme Google avec Stadia. Pour consolider ses efforts, le pionnier de la SVoD ouvrira un nouveau studio en Californie du Sud, qui sera dirigé par Chacko Sonny, un ancien producteur d'Overwatch. L’objectif est évidemment de gonfler le catalogue de Netflix Jeux, qui contient pour l’instant 35 titres jouables sans surcoût pour les abonnés et d’avoir « 50% des titres développés en interne à terme. » Actuellement, 14 nouveaux jeux sont en développement dans les cinq studios de Netflix, tandis qu’Ubisoft planche sur quelques productions dont un spin-off Assassin’s Creed exclusif à la plateforme.

Reste désormais à voir comment Netflix compte se lancer dans le cloud gaming. Il est fort probable que le géant poursuit sa stratégie en offrant un service supplémentaire à ses abonnés, ce qui lui confère d’emblée des centaines de millions d’utilisateurs potentiels. Pour l’instant, la branche jeux vidéo de la plateforme ne convainc pas. Les derniers chiffres indiquent que les jeux auraient été téléchargés 23,3 millions de fois, soit 1,7 million d’utilisateurs au quotidien. Cela ne représente donc moins de 1% des quelques 221 millions d’abonnés à la plateforme de streaming.