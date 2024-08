Surprise ! En plus des films, séries, documentaires et émissions annoncés pour les nouveautés Netflix d'août 2024, il y a des jeux inédits. La plateforme a ajouté au catalogue son propre Démineur, ainsi que Séduction Haute Tension 3. Un titre adapté de la téléréalité où de beaux et jeunes célibataires peuvent remporter jusqu'à 100 000$, mais en évitant de tomber sous le charme d'un candidat ou d'une candidate. L'Ile de la Tentation, mais sans les couples en somme. Le 25 août, il y aura également Arranger, un jeu d'aventure qui vous demandera de résoudre des énigmes durant le périple.

Un nouveau jeu gratuit dans les nouveautés Netflix d'août 2024

Trois nouveaux jeux gratuits pour les abonnés font donc partie des nouvelles sorties Netflix d'août 2024, et en vérité, il y en a même quatre. Depuis quelques jours, la firme au N rouge a offert une adaptation vidéoludique d'une série animée très appréciée Le Prince des Dragons. « Une extraordinaire découverte pousse deux princes humains à s'allier à un elfe assassin au cours d'une quête épique pour ramener la paix dans leurs territoires en guerre » (synopsis officiel du show télévisé). À date, six saisons sont disponibles sur la plateforme de streaming vidéo, et Netflix a même décliné sa saga en livres.

Ce succès n'est peut-être pas anodin, car derrière, on retrouve Aaron Ehasz qui est le scénariste d'Avatar The Last Airbender. Depuis peu, son nouveau carton a donc reçu un un jeu vidéo mobile, Prince Dragon : Xadia. Un action-RPG / Moba coopératif développé par Wonderstorm, les créateurs de la série Netflix Le Prince des Dragons, qui a l'air d'avoir une chouette direction artistique. Les deux projets sont étroitement liés puisque tout l'univers du show est repris, et que vous pourrez incarner jusqu'à 10 personnages déjà aperçus dedans.

« Marchez sur les traces des plus grands champions de Xadia, avec les chouchous de la série tels que Callum et Rayla, ou de nouveaux venus comme Zeph. Débloquez des capacités héroïques, découvrez des trésors légendaires, fabriquez et améliorez votre équipement et n'oubliez surtout pas de manger un maximum de tartes » indique la description du jeu sur le Google Play Store. Chaque héros dispose d'ailleurs de ses capacités pour différentes styles de combat. Prince Dragon : Xadia est téléchargeable pour les abonnés Netflix via l'application mobile, ou en allant sur les stores d'Apple et de Google.

Source : Netflix.